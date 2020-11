Wie viel Amerika steckt in Brandenburg? Fragen Sie Bruce Springsteen

Potsdam

Philadelphia hatte eine Schule, 81 Jahre lang, doch sie wurde 1988 zugemacht. Es gab dort auch mal eine Kneipe, „Petra’s Gaststätte“. Konnte sich nicht halten. Doch lange hat ein Schild noch auf sie hingewiesen, wie ein Mahnmal. Wie die Erinnerung an eine Zeit, als es Platz zum Tanzen gab. Philadelphia liegt gleich neben Storkow, im Landkreis Oder-Spree, nicht mal 300 Einwohner. Auf den Autos steht das Kürzel LOS, die Leute übersetzen das mit „Land ohne Sonne“.

Wer in diesem kleinen Ort Bruce Springsteen hört, „Streets of Philadelphia“, 1994 erschienen und mit dem Oscar für die beste Filmmusik geehrt, schaut erstmal auf den Text. Und dann aufs Straßennetz des Dorfes.

Anzeige

Was singt er? „I was bruised and battered / I couldn't tell what I felt / I was unrecognizable to myself / Saw my reflection in a window / And didn't know my own face / Oh brother are you gonna leave me wastin’ away / On the streets of Philadelphia?“ Auf Deutsch: „Ich war niedergeschlagen und kaputt / Ich konnte nicht mehr sagen, was ich fühlte / Ich konnte mich selbst nicht mehr erkennen / Sah mein Spiegelbild in einem Fenster / Und erkannte mein Gesicht nicht mehr / Oh Bruder, wirst Du mich verrecken lassen / Auf den Straßen von Philadelphia?“

Der Mann singt von der amerikanischen Ostküste, nicht vom Landkreis Oder-Spree. Die Gefühle laufen aus dem Ruder in dem Song, es fällt nicht leicht, emotionalen Anker zu werfen im sehr übersichtlichen Straßenbild von Philadelphia, Brandenburg. Einer der Wege führt nach Neu-Boston, sieben Minuten Strecke mit dem Auto. Neu-Boston ist kleiner als Philadelphia, ein gutes Dutzend Häuser. Man muss die Karte online schon sehr groß ziehen, um sie zu sehen.

Orte der Sehnsucht

Und man braucht eine Lupe, um Amerika in Brandenburg zu finden. Viele russische Spuren, wenige amerikanische. Doch wenn man dann auf Philadelphia und Neu-Boston stößt, beginnt der Tiefenblick: Woher haben die Dörfer ihre Namen? Gegründet wurden sie 1772 von Friedrich dem Großen. Im sumpfigen und sandigen Gebiet um Storkow siedelte er Sachsen, Pfälzer und Württemberger an, die eigentlich nach Amerika auswandern wollten, doch das war zu teuer. Die Überfahrt kostete 250 Taler, die Familien verdienten in der Regel zehn Taler – pro Jahr. Zum Trost wurden die Dörfer nach dem Sehnsuchtsland benannt.

Doch ist das wirklich Sehnsucht, mit dem die Brandenburger auf Amerika schauen? Lange, bevor Donald Trump für viele das Image der Vereinigten Staaten beschädigt hat, blickte die Band Keimzeit kritisch auf die USA. Keimzeit kommen aus Lütte, gleich neben Bad Belzig ( Potsdam-Mittelmark), 1 Stunde und 18 Minuten mit dem Auto von Philadelphia, Oder-Spree, entfernt. Sie sangen 1993 in dem Lied „Amerikanische Liebe“: „Also lass mich über all diese Sachen / Mit der nötigen Ehrfurcht lachen. / Lass mich immer mal wieder ein Tänzchen wagen und ein paar Verse machen. / Glück im Neonlicht, lachen auf Glanzpapier. / Amerikanische Liebe – jede Nacht.“ Das Unbehagen und das Magische der USA werden hier staunend von einem Ostdeutschen besungen, der damals gerade seit drei Jahren nach Amerika reisen durfte.

Schauen wir auf die Schriftstellerin Nell Zink, die seit 2013 in Bad Belzig lebt, dort, wo sich Keimzeit in der DDR gegründet hatten, und wo der vormalige Schlagzeuger der Band nun Bürgermeister ist. Zink, 1964 in Kalifornien geboren, kam der Liebe und der Vögel wegen nach Brandenburg. Ihr zweiter Roman „Mislaid“ schaffte es 2015 auf die Longlist des renommierten National Book Award und erschien 2019 unter dem Titel „Virginia“ auf Deutsch. Bekannt wurde sie mit ihrer Gegendarstellung zum Thema „Zugvögel des Mittelmeers“, über das der amerikanische Bestseller-Autor Jonathan Franzen im Magazin „New Yorker“ geschrieben hatte. Franzen ermunterte Zink, selbst einen Roman zu veröffentlichen. Nun lebt also eine der bedeutendsten US-Autorinnen in einer brandenburgischen Kleinstadt.

Amerika aus Schweizer Sicht

Was auf Umwegen zu Max Moor führt, dem Schweizer Schauspieler und Moderator. Mit seiner Frau zog er 2003 vom Berner Oberland nach Hirschfelde, einem Stadtteil des brandenburgischen Werneuchen ( Landkreis Barnim). Sie kultivierten biologisch-dynamischen Landbau. Moor hat Bücher darüber geschrieben, nicht literarisch wie Nell Zink, sondern als süffigen, leicht verfremdeten Erlebnisbericht. Das Dorf, in dem er wohnt, nennt er Amerika. Das ist bedeutungsschwer, erschließt sich jedoch nicht. In seinen Büchern möchte er den Ruf der Brandenburger retten. Menschen, die anderswo als abgehängt und schroff gelten, rehabilitiert Moor als herzensgute Kaste. Sucht er hier Parallelen zu Amerikanern? Sieht der Schweizer sich als, wenn nicht transatlantischer, so doch transalpiner Auswanderer?

Bleibt die Frage: Wen würden die Brandenburger wählen, Trump oder Biden? Am Ende vielleicht Elon Musk. Der wurde in Südafrika geboren, doch seine Firma „Tesla“ hat die Zentrale in Kalifornien. Nun schafft er mit der „Giga-Fabrik“ in Grünheide ( Landkreis Oder-Spree) 10500 Arbeitsplätze. Von dort nach Philadelphia fährt man 22 Minuten. Mit einem seiner Elektroautos.

Von Lars Grote