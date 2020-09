Potsdam

Bei „ Tschick“ waren sich ausnahmsweise einmal Kritik und Leser auf Anhieb einig. Nach Erscheinen am 17. September 2010 dauerte es einen Monat, bis in allen großen Zeitungen Jubelrezensionen erschienen. Das Buch hielt sich monatelang in den Bestsellerlisten und wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Allein in Deutschland verkaufte sich „ Tschick“ drei Millionen Mal. 36 Verlage in aller Welt brachten Übersetzungen heraus.

Auch die Verfilmung ist gelungen

Wolfgang Herrndorfs schräge Geschichte der Irrfahrt zweier Jugendlicher ins Blaue schaffte es auch in die Lehrpläne vieler Bundesländer. Endlich ein Buch, das Schüler und Lehrer lieben, heißt es immer wieder. Auch die Theater freuten sich über den Stoff. Das Potsdamer Hans-Otto-Theater setzte die Bühnenversion bereits 2012 auf den Spielplan. In der Spielzeit 2018/19 wurden im deutschsprachigen Raum allein 18 Neuinszenierungen gezählt. Die äußerst gelungene Verfilmung 2016 von Fatih Akin, die fast eine Million Zuschauer gesehen haben, festigte den Ruf, das Wolfgang Herrndorf hier ein moderner Klassiker gelungen ist.

Wolfgang Herrndorf Quelle: dpa

Der große Durchbruch kurz vor dem Tod Wolfgang Herrndorf (1965-2013) wuchs in Norderstedt auf. Er studierte Malerei und arbeitete als Illustrator u.a. für die Satirezeitschrift Titanic. 2002 debütierte er mit dem Roman „In Plüschgewittern“. Nachdem er es 2011 mit „ Tschick“ auf die Shortlist der Leipziger Buchmesse geschafft hatte, erhielt er 2012 den Preis der Leipziger Buchmesse für „Sand“. An der Preisverleihung konnte er nicht mehr teilnehmen. Sein letzter Roman „Sand“ spielt mit vielen literarischen Elementen. Er kann als Spionageroman und Thriller gelesen werden, aber auch als Parodie auf dieses Genre. Es enthält auch satirische Elemente. Posthum erschien in Buchform „Arbeit und Struktur“, das Blog-Tagebuch, das er über sein Leben mit dem Hirntumor führte. Wolfgang Herrndorf war mit der Kinderbuchautorin Carola Wimmer verheiratet. Im Rowohlt-Verlag erscheint eine leinengebundene Jubiläumsausgabe: „ Tschick“, 272 Seiten, 20 Euro.

Erfolg und ein furchtbarer Schicksalsschlag liegen jedoch nah beieinander. Im Februar 2010 wurde bei dem damals 44-Jährigen ein bösartiger Hirntumor festgestellt. Es war sein Todesurteil, er sollte noch drei Jahre leben. Vielleicht war sogar ein Mitleidseffekt ausschlaggebend, dass der Literaturbetrieb dem Buch des damals kaum bekannten Autors sogleich Beachtung einräumte.

Latte-Macchiato-Generation

Der gebürtige Hamburger war Teil einer Berliner Autoren-Clique um Kathrin Passig, Holm Friebe und Sascha Lobo, die seit 2001 als Zentrale Intelligenz Agentur ( ZIA) in Erscheinung trat. Es war die erste Generation, die mit Laptop in Berlin-Friedrichshain oder im Prenzlauer Berg in Cafés saß, Latte macchiato trank und den Siegeszug des Internets verkraften musste. Die Solo-Selbstständigen hatten kein festes Einkommen, beschlossen aber, ihr modernes Prekariat als neue Freiheit zu deuten. Mit viel Hochmut, Ironie und Galgenhumor versuchten sich die Yuppies netzwerkend als Textgestalter und Webdesigner zu etablieren. Im Netz firmierten sie unter www.zentrale-intelligenz-agentur.de und fütterten bis 2012 einen gemeinsamen Weblog, genannt Riesenmaschine, um sich über kulturelle Trends, neue Produkte und Software-Entwicklungen zu verständigen.

Wolfang Herrndorf nannte sich „IM“

Aus Gag teilten sie sich in der GmbH untereinander in „Agenten“, „Inoffizielle Mitarbeiter“ (IM) und „Schläfer“ ein. Wolfgang Herrndorf firmierte als IM. Und sie gelobten, gemeinsam die saturierte Medienbranche zu unterwandern. Zentrales Thema war damals die Frage, inwieweit es überhaupt individueller oder sozialer Erfahrungen bedarf – sprich: der Persönlichkeit eines Autors –, um einen angeblich authentischen Text herzustellen. Dass sich korrekte Sätze und Sinnzusammenhänge durch Maschinen generieren und Übersetzungen per Klick herstellen lassen, diese Entwicklung zeichnete sich schon ab.

Ein synthetischer Text gewinnt

Kathrin Passig gewann 2006 den mit 25 000 Euro dotierten Ingeborg Bachmann-Preis in Klagenfurt mit einem Text über den Überlebenskampf im Schneegestöber. Noch nie war sie vorher als Literatin in Erscheinung getreten. War das eine originäre künstlerische Leistung? Oder war nur ein Kalkül aufgegangen? Hatte sie ein Programm mit Daten etwa über die Vorlieben der Juroren gefüttert und mit den Wettbewerbsbeiträgen der Vorjahres-Sieger? Kathrin Passig „hat mit einem hoch synthetischen Text die Mechanismen dieser Veranstaltung bloßgelegt“, freute sich der Schriftsteller Daniel Kehlmann über das Husarenstück.

Szene aus dem Film „Tschick" Quelle: Reiner Bajo

Wolfgang Herrndorf quälte sich zu diesem Zeitpunkt schon zwei Jahre mit dem Vorhaben herum, einen Jugendroman in der Art eines Roadmovies zu verfassen. Verzweifelt griff er zu Büchern wie „ Tom Sawyer und Huckleberry Finn“, um zu studieren, wie das funktioniert. Am 23. Mai 2010 notierte er in seinem Blog: „Roadmovie, kein Ziel, keine Aufgabe“. Mit dem Wissen, dass seine Tage gezählt sind, ging ihm die Arbeit plötzlich besser von der Hand. Seine drei Hauptfiguren, Maik Klingenberg, „ Tschick“ und Tatjana entwickelten zusehends Charakter.

Die Walachei lockt

Die beiden Jungs ließ er ohne Landkarte in Berlin-Marzahn mit einem gestohlenen Lada aufbrechen. Ihr Ziel: die Walachei (eine Landschaft in Rumänien), also irgendwie Richtung Süden. Unterwegs treffen sie auf schrullige Leute in gottverlassenen Landschaften. Ihr Stationendrama, das sich auch als Bildungsroman lesen lässt, spielt im südöstlichen Brandenburg, etwa in einer Tagebaulandschaft. Ein Unfall lässt die beiden Ausreißer dann nicht über Brandenburg hinauskommen.

Dank Google Earth

Herrndorf hat die Orte, die er gekonnt schildert, mit Hilfe von Google Earth (was damals neu war) inspiziert. Leibhaftig durchquerte er Brandenburgs Weiten nur mit dem Zug, wenn er nach Hamburg fuhr oder nach Nürnberg, wo er Malerei studiert hatte.

Die Initialen W.H. sind auf dem Metallkreuz für den verstorbenen Schriftsteller Wolfgang Herrndorf am Hohenzollernkanal in Berlin zu lesen. Quelle: Stephanie Pilick/dpa

Wie konkret Herrndorf an seiner unheilbaren Krankheit litt, Schmerzen und Einschränkungen erlebte, bis er sich am 26. August 2013 das Leben nahm, darüber führte er in dem Blog „Arbeit und Struktur“ genau Buch. Dabei war der Autor die längste Zeit seines Lebens davon ausgegangen, dass persönliche Betroffenheit eigentlich unnötig ist, um gute Texte zu schreiben. In „ Tschick“ gelang es ihm, eine fiktive Geschichte und Realismus so zu verbinden, dass vor allem die Figuren äußerst glaubwürdig wirken.

