Erst mit 22 Jahren entdeckte Wolfgang Hoffmann seine Leidenschaft für den Tanz. Gleich nach der Wende begründete er mit Sven Till die Fabrik Potsdam. Dann zog es ihn in die Welt.

Aller Anfang war unbürokratisch. In diesem besetzten Haus in der Gutenbergstraße in Potsdams Mitte begann die Erfolgsgeschichte der Fabrik Potsdam, u. a. Veranstalter der renommierten Potsdamer Tanztage. Quelle: Fabrik