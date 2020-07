Berlin

In einem Interview Mitte der 1980er-Jahre ist Roger Waters gefragt worden, ob er das Pink-Floyd-Meisterwerk „The Wall“ noch einmal zur Gänze live aufführen möchte. In seinem „Nein“ lässt sich der Musiker eine Hintertür offen. Wenn in Berlin die Mauer fällt, dann könnte er ja mal darüber nachdenken. Wie Waters später betonte, sollte das ein Witz sein.

Es kommt am 9. November 1989 anders, auch wenn die Berliner Mauer zunächst nur symbolisch fällt und Souvenirjäger kleine Bröckchen aus dem „antifaschistischen Schutzwall“ herausmeißeln. Aber Roger Waters kommt nicht mehr heraus aus der Nummer, als ihn der britische Friedensaktivist Leonard Cheshire um ein Benefizkonzert für seine Stiftung „Memorial Fund for Disaster Relief“ bittet.

Halb im britischen, halb im russischen Sektor

Und so findet am 21. Juli 1990 im Niemandsland in der noch geteilten Stadt (halb im britischen, halb im russischen Sektor) eine Open-air-Produktion von „The Wall“ statt, die alles in den Schatten stellt, was davor und danach in Deutschland an Rockspektakeln geboten wurde. Gaststars wie Joni Mitchell, die Scorpions, Ute Lemper, Bryan Adams, Marianne Faithfull und Van Morrison (der seinen Part von „Comfortably Numb“ allerdings hinter der Mauer singt) sind sich nicht zu schade, jeweils nur einen Song beizusteuern.

Über den Köpfen des Publikums brummen echte Helikopter („The Happiest Days of our Lives“), zu „Bring the Boys Back Home“ marschieren ein Riesenchor und eine Blaskapelle der Roten Armee vor der 170 Meter breiten und 25 Meter hohen Mauer-Attrappe auf, was den sowjetischen Abzug aus der DDR symbolträchtig und emotional vorwegnimmt. Und nach dem Song „The Trial“ fällt die Mauer ein zweites Mal.

Zwei Stunden Reizüberflutung

Danach weicht Waters zum einzigen Mal in seiner Karriere von der normalen „Wall“-Dramaturgie ab und spielt als Zugabe „The Tide Is Turning“. Das Stück aus seinem Solo-Album „Radio Kaos“ beschwört eine bessere, stabilere Welt in einer Zeit nach dem Kalten Krieg, ähnlich wie zwei Jahre später der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in seinem Bestseller „Das Ende der Geschichte“. Wer damals, ergriffen und durchgeschüttelt von der zweistündigen Reizüberflutung, auf dem Potsdamer Platz steht, mag in diesem Moment nicht glauben, dass Waters mit seiner Hoffnung falsch liegt.

Roger Waters mit und ohne Pink Floyd Das Pink Floyd-Doppelalbum „The Wall“ erschien im November 1979. Live aufgeführt wurde es 1980 und 1981 wegen der immensen Produktionskosten nur jeweils eine Woche lang in vier Städten: Los Angeles, New York, London und Dortmund. Roger Waters, der „The Wall“ beinahe im Alleingang getextet und komponiert hatte, überwarf sich in den 80er-Jahren mit dem Rest von Pink Floyd. Die Band, angeführt von Gitarrist David Gilmour, machte ohne ihn weiter, Waters startete eine Solokarriere. Zu einer einmaligen Reunion kam es im Juli 2005 beim Live-8-Konzert im Londoner Hyde Park. Es sollte der letzte gemeinsame Auftritt der vier Musiker sein. Keyboarder Richard Wright starb im September 2008.

Wer damals in Berlin dabei war, erinnert sich aber auch an die Unzulänglichkeiten: Sound- und Strompannen, die vor allem die Songs der ersten LP-Seite furchtbar zerhacken. Auf dem schon vier Wochen nach dem Konzert veröffentlichten Doppelalbum „The Wall – live in Berlin“ klingt dann alles wie aus einem Guss. Einige Stücke sind nachträglich noch mal eingespielt oder mit Aufnahmen aus der Generalprobe verschnitten worden.

Veranstalter: Keine Ahnung, wie viele Leute da waren

Ungeachtet dieses Schwindels ist „The Wall“ auf dem Potsdamer Platz ein singuläres Ereignis der deutschen Popgeschichte – in seiner Bedeutung nur vergleichbar mit Bob Dylan 1978 auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg. Das Waters-Spektakel weist dabei durchaus Parallelen zum Woodstock-Festival von 1969 auf. Ein Teil der „ Woodstock“-Legende ist ja die Kapitulation der Veranstalter vor den Fans, die ohne Tickets auf das Gelände strömten. Dies gipfelte in der berühmten Ansage „It’s a free concert from now on“ (das ist ein Gratiskonzert ab jetzt).

Roger Waters eingerahmt von den Gaststars Cyndie Lauper (links) und Ute Lemper Quelle: dpa

So ähnlich wiederholt sich das mit dem Gratis-Konzert in dieser Nacht im Berliner Todesstreifen. „Niemand weiß, wie viele Leute tatsächlich da waren“, sagt einer, der es eigentlich wissen müsste. Laut Veranstalter Peter Rieger waren „ungefähr 220.000“ Eintrittskarten à 35 Mark verkauft worden.

Weil aber weitere 100.000 bis 150.000 Leute ohne Tickets auf den Potsdamer Platz drängten, wurde irgendwann entschieden, alle hereinzulassen. Später hat Rieger verraten: „» Woodstock« war das Codewort, das wir vereinbart hatten und dann auch verwendeten, um die Ordner anzuweisen, die Zäune zu öffnen.“

Angesichts von nur 1100 Ordnern für mehr als 300.000 Menschen wird klar: So etwas wie „The Wall“ 1990 in Berlin wäre heute undenkbar und würde auch nicht mehr genehmigt nach den Open-air-Katastrophen von Düsseldorf 1997 ( Die Toten Hosen) und Roskilde 2000 ( Pearl Jam), als es im Gedränge vor der Bühne Tote gab.

Von Thorsten Keller