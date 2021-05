Yoko Ono stellt in Brandenburg bei Rohkunstbau aus

Potsdam/Lieberose

An der internationalen Kunstausstellung Rohkunstbau wird in diesem Sommer die amerikanisch-japanische Künstlerin Yoko Ono (88) mit einer Arbeit vertreten sein. Das sagte Heike Fuhlbrügge, die Kuratorin der regelmäßig in Brandenburg stattfindenden Schau zeitgenössischer Kunst, der MAZ.

Von Yoko Ono werde ein sogenannter Wishtree in der diesjährigen Ausstellung im Schloss Lieberose (Dahme-Spreewald) zu sehen sein. „Das ist ein Baum, an den die Besucher Zettel hängen können, auf die sie Wünsche aufgeschrieben haben“, sagte Fuhlbrügge. Die Botschaften gingen am Ende der Ausstellung an das Studio Yoko Ono in New York, wo sie gesammelt werden. „Lieberose ist damit Teil einer Serie von Onos Wunschbäumen, aus der am Ende bis zu einer Million Wünsche weltweit zusammengetragen werden sollen“, so die Kuratorin weiter.Die internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst findet diesen Sommer zum 26. Mal in Brandenburg statt. Der Titel der diesjährigen Schau lautet „Ich bin Natur. Von der Verletzlichkeit – Überleben in der Risikogesellschaft“ und thematisiert das Naturverhältnis des Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Ausstellung wird, sofern es die Corona-Infektionszahlen zulassen, am 19. Juni im Schloss Lieberose eröffnet. Sie geht bis zum 19. September.

Von Mathias Richter