Zisterzienser-Mönche wollen in Neuzelle neues Kloster bauen

Die Begeisterung muss sich am Anfang in Grenzen gehalten haben. Als Pater Simeon Wester das Gelände zum ersten Mal sah, soll er gesagt haben: „Na ja, still ist es ja hier“.

Seit Mittwoch ist nun klar, auf dem Gelände des ehemaligen Stasi-Freizeitheims in Neuzelle wird in den kommenden Jahren ein neues Kloster der Zisterzienser gebaut werden. Der Stiftungsrat Stift Neuzelle hatte am Morgen beschlossen, das Gelände um das ehemalige Forsthaus Treppeln an Pater Simeons Priorat Neuzelle zu verkaufen.

Manja Schüle : Historische Entscheidung

Brandenburgs Ministerin Manja Schüle ( SPD) sprach von einer „historischen Entscheidung“. Denn damit wird in Brandenburg erstmals seit dem Mittelalter wieder ein Kloster gegründet.

Die einstige Klosteranlage in Neuzelle war 1268 entstanden und 1817 in Zuge der Säkularisierung vom preußischen Staat aufgelöst worden. Seit 1996 wird das Gelände von der Stiftung des Landes Stift Neuzelle verwaltet. 2017 waren sechs Zisterziensermönche vom Stift Heiligkreuz in Niederösterreich nach Neuzelle gezogen, um auszuloten, ob es die Chance für die Ansiedlung eines Priorats, also einer klösterlichen Außenstelle, gibt.

Zisterziensermönch Pater Kilian Müller im Chorgestühl der katholischen Kirche des Klosters von Neuzelle. Quelle: dpa-Zentralbild

Die ist nun gekommen. Das Priorat Neuzelle erwirbt das knapp 75 Hektar große Gelände, das sich rund 14 Kilometer entfernt von der alten Klosteranlage befindet für 219 000 Euro von der Stiftung. Ein auf den ersten Blick günstiger Preis, wie Ministerin Schüle einräumte. Doch das vermüllte Areal muss zunächst beräumt und die verfallenen Gebäude darauf abgerissen werden. Seit 15 Jahren ist es ungenutzt. Wahrlich ein „Ort der Stille“, wie ihn die Mönche gesucht haben.

Das Kloster soll „ Maria Mutter Friedenshort“ heißen

Wie das neue Kloster aussehen wird, konnte der Pater Kilian Müller, der im Prioriat für die Finanzen zuständig ist, noch nicht sagen. Nur so viel: Ein Architekturbüro sei beauftragt und es werde kein „brutalistischer Betonbunker“ entstehen. Das Gebäude werde sich sanft in die Oder-Landschaft einfügen.

Fest steht hingegen, wie das neue Kloster, das über eine Fußweg mit den alten Klostergebäuden verbunden sein wird, heißen soll. Es werde den Namen „ Maria Mutter Friedenshort“ tragen, verkündete der Abt des Zisterzienserstiftes Heiligkreuz, Maximilian Heim.

Derzeit sind die sechs Mönche des Ordens im Pfarrhaus von Neuzelle untergebracht. Kein günstiger Rückzugsort, da sich die aufwendig sanierte, benachbarte barocke Klosteranlage immer mehr zum Touristenmagnet entwickelt. Das neue Kloster werde eine „ Tankstelle für die Seele“ sein, kündigte Pater Kilian Müller an. Und offen für alle Interessierten – egal welcher Konfession, aber auch für Nicht-Gläubige.

Von Mathias Richter