Potsdam

Mit einer kulturpolitischen Grundsatzdiskussion startete am Montag das Literaturfestival Lit:Potsdam. Der Europapolitiker Christian Ehler (CDU) begrüßte etwa 70 Besucher unter den hohen Bäumen im Park der Villa Schöningen an der Glienicker Brücke. Bei schönstem Sonnenschein saßen die zumeist aus Berlin angereisten Akteure der Buch- und Medienbranche auf weißen Gartenstühlen und verfolgten die Vorträge und Diskussionen zum Thema „Schreiben und Publizieren im digitalen Zeitalter“.

Tagung im Park der Villa Schönigen. Quelle: Michael Kominek

Ehler stand die Freude ins Gesicht geschrieben, dass „eine analoge Konferenz über das Digitale“ wieder möglich ist. Die technische Entwicklung verändere „nicht nur die Branche, sondern auch das Erzählen und die Formate“. Wir stünden vor einem „transformatorischen Jahrzehnt“, sagte Ehler. Gerade hat das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels ein Interview mit dem 57-Jährigen veröffentlicht. Überschrift: „Das Ende der Gemütlichkeit“. Darin meint er: „Die fatale Diskussion um das Copyright hat uns deutlich gemacht, dass in der jüngeren Generation ein grundlegendes Verständnis für Künstler und Kulturwirtschaft nicht mehr so stark verankert ist.“ Ehlers These: Im Zeitalter der sozialen Medien und der großen Online-Verkaufsportale verlieren Verleger, Lektoren, aber auch Schriftsteller, Buchhändlern und Journalisten an Bedeutung. Und das sei höchst bedenklich.

Demokratie first

Doch im anschließenden Podiumsgespräch über die aktuellen Entwicklungen und Erfahrungen wurden weder Ängste noch irgendeine Systemkritik laut. Eine Buchhändlerin, eine unabhängige Verlegerin, eine Autorin und ein erfahrener Branchenfunktionär erörterten gelassen, ob es wirklich nur von Nachteil sei, dass man heute keinen Verlag mehr braucht, um ein Buch herzustellen und ob es nicht auch positive Effekt gebe, wenn Blogs den klassischen Medien den Rang ablaufen. Am Ende war es wiederum der Politiker Ehler, der die allgemeine Fügsamkeit in Frage stellte. „Die Demokratie setzt die Konditionen für die Marktwirtschaft und nicht andersherum!“, rief er in die Runde.

Viele Vorteile

Die engagierte Buchhändlerin Maria-Christina Piwowarski erklärte ihm daraufhin, sie sehe in der Digitalisierung vor allem positive Möglichkeiten. Als ihr eine Mutter sagte, sie könne zu einer Lesung nicht kommen, da der Babysitter abgesagt hätte, sei sie auf die Idee gekommen, eine Kamera aufzustellen und die Veranstaltung zu streamen. Die Verlegerinnen Zoë Beck und Karina Fenner pflichteten ihr bei. Für ihre Häuser sei es ein großer Vorteil, auch dezentral arbeiten zu können und die neue Software bedeute eine „unheimliche Effizienzsteigerung“. Die Zeit, die man für die Finanzbuchhaltung und Abrechnung einspare, sei gewonnene Zeit für Inhalte. Chefredakteur Torsten Casimir, der das Gespräch moderierte, verwies darauf, dass im jüngsten Börsenblatt 25 Seiten allein mit Anzeigen von Selbstverlagen geschaltet worden. „Es geht heute direkt, wer senden will, sendet“, so Casimir. Und plötzlich sprach die Runde von „Such- und Findekosten“. Verlage, Literaturkritiker und Buchhändler erfüllten eben doch eine wichtige Aufgabe, in dem sie das Überangebot an Manuskripten sichten und als Kuratoren eine Auswahl treffen. Mittlerweile gebe es in den Verlagen schon Versuche, KI, also Künstliche Intelligenz, für die Prüfung eingesandter Manuskripte einzusetzen und die „Bestseller-Wahrscheinlichkeit“ zu errechnen.

Hoffnung auf mehr Tickets Programmchefin Karin Graf hofft, dass das Literaturfestival ab 3. Juni kurzfristig noch viele Hundert Karten anbieten kann. Voraussetzung ist ein Beschluss des Brandenburger Kabinetts, der am 1. Juni gefasst werden soll. Durch die strengen Corona-Auflagen waren alle Veranstaltungen schnell ausverkauft. 3. Juni, 20 Uhr: Melanie Raabe. Krimilesung auf dem Schirrhof, Schiffbauergasse Potsdam. 4. Juni, 16 Uhr: Publikumsgespräch und Lesung mit Ingrid Noll. 4. Juni, 19 Uhr: Festveranstaltung mit Eva Menasse. Park der Villa Jacobs, Bertiniweg 2, Potsdam. 5. Juni, 13 Uhr. Publikumsgespräch und Lesung mit Ingrid Noll. Park der Villa Jacobs.

„Wie KI unser Leben verändert“ – Unter dieser Überschrift hatte der niederländische Sachbuchautor Peter Seeberg die Tagung am Montag mit einem Impulsreferat eröffnet. Darin führte er Beispiele aus vielen Lebensbereichen an. Die automatischen Übersetzer im Internet seien deshalb so viel besser geworden, da sie nicht mehr nur mit Regeln gefüttert werden, sondern auf Wahrscheinlichkeiten basierten. Bilderkennungsprogramme würden heute nachweislich genauere diagnostische Ergebnisse liefern als es Radiologen vermögen. Und hinter jeder Nachricht, meinte Seeberg, könne heute auch eine KI-Algorithmus stecken. „Falschnachrichten gibt es nicht nur als Text, sondern sie können Personen auch in bewegten Bildern in den Mund gelegt werden“, erklärte der Experte.

KI-Experte Peter Seeberg Quelle: Michael Kominek

Die Frage aller Fragen laute aber, ob KI kreativ sein könne. Schon heute sei es mit künstlicher Intelligenz möglich, wie Rembrandt zu malen oder wie Bach zu komponieren. Doch das sei angewandte Statistik und keine menschliche Kreativität. Derzeit stritten sich Zukunftsforscher, ob 2045 oder 2062 der Punkt erreicht sei, an dem es Rechnern gelänge, „mehr neuronale Verbindungen herzustellen als menschliche Gehirne“.

Von Karim Saab