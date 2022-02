Potsdam

Johannes R. Becher telegrafiert am 6. Februar 1947 an den Verleger Ernst Rowohlt nach Hamburg: „Teile Ihnen tief ergriffen Tod unseres Hans Fallada mit. Er starb an Herzlähmung in einem Berliner Krankenhaus.“ Der Präsident des 1945 gegründeten Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands übermittelte auch Anna Ditzen, Falladas erster Frau, die noch im Anwesen im mecklenburgischen Carwitz lebt, die traurige Nachricht. Beiden Empfängern stand die wahre Todesursache sofort vor Augen: Der 53-Jährige war an den wiederholten Rückfällen in die Morphium- und Alkoholsucht zugrunde gegangen.

Cover für die Graphic-Novel-Ausgabe von „Der Trinker“. Quelle: Wolfgang Hörmann

Mit „Falladas letzte Liebe“ hat Michael Töteberg, seit 2019 Vorsitzender der Hans-Fallada-Gesellschaft, ein spannendes Buch vorgelegt, das Falladas verbleibende drei Lebensjahre nach seiner Scheidung im Sommer 1944 plastisch und mit Empathie nachzeichnet. Der 50-jährige Familienvater heiratete am 1. Februar 1945 die 23-jährige Ursula „Ulla“ Losch. Den Einmarsch der Roten Armee erleben sie als Paar in Feldberg. Als die Russen merken, dass sie es mit einem berühmten Volksschriftsteller zu tun haben, erklären sie ihn zum Bürgermeister der Kleinstadt.

Ein obsessiver Erzähler

Mit „Bauern, Bonzen und Bomben“ und „Kleiner Mann – was nun?“ hatte Hans Fallada Anfang der 1930er Jahre einen großen Durchbruch erlebt. Vor den Nazis floh er nicht ins Ausland. Um weiter veröffentlichen zu können, legte er durchaus Kompromissbereitschaft an den Tag, die ihm nach dem Zusammenbruch alles andere als zur Ehre gereichte. Bei Wiederauflagen befolgte der obsessive Erzähler so einige Änderungswünsche der Nazis. 1934 verband er das Ersterscheinen es Romans „Wer einmal aus dem Blechnapf frisst“ mit einer Erklärung gegen die „überwundene“ Weimarer Republik.

Knicks vor den Nazis

„Ernst Rowohlt konnte ihn nicht davon abbringen, diesen ,Knicks’ vor den braunen Machthabern zu machen“, schreibt Töteberg. Aus den Knackpunkten der Persönlichkeit Falladas macht der langjährige Medienrechtler des Rowohlt-Verlages keinen Hehl. Er schildert ihn als einen Getriebenen und als Egomanen, der sich allerdings als Familienmensch immer nach Kräften rührend um die Kinder kümmert.

Inszenierte Idylle in Carwitz. Hans Fallada posiert für eine Illustrierte mit seiner ersten Frau Anna und den Kindern in Carwitz in den 1930er Jahren. Quelle: Hans-Fallada-Archiv Carwitz

Liebreizende Ulla

Die neue, belebende Gattin hat ihr Herz sicher am rechten Fleck. Tatkräftig packt Uschi bei den Umzügen zu und versteht so ziemlich alles auf dem Schwarzmarkt aufzutreiben. Sie setzt sich die Morphinspritzen allerdings noch unkontrollierter als Fallada. Als ihr Vermögen für das süße Gift ausgegeben ist, handelt sie immer neue Kredite aus. Als potenzieller Bestseller-Autor bekommt Fallada Kredit. An seiner Frau liebt er die unakademische Oberflächlichkeit, ihre Großzügigkeit und ihr frivoles Wesen. Uschi hat nicht ein Buch von ihm gelesen. Und wenn sie Drogen genommen hat, ist sie humorvoll und besonders liebreizend. Aber ihre Sucht wird ihn in den Abgrund reißen.

Das Regime der Russen

Nach dem Zusammenbruch 1945 möchte Fallada auch den neuen Machthabern gefallen. Seine Erinnerungen an die desaströsen Monate als Bürgermeister verarbeitet er in „Der Alpdruck“. Auch dieses Buch sieht Töteberg kritisch, denn Fallada ist zu feige, um eine ehrliche Biografie zu verfassen: „Der Roman stimmte vorn und hinten nicht mit den Tatsachen überein. Vorn hat er das Regime der Russen in Feldberg geschönt bis zur Verlogenheit, hinten war das Happy End aufgesetzt, die Wandlung des Helden kam ebenso überraschend wie unglaubwürdig“, schreibt Töteberg. Wie kommt es aber, dass sein letzter, posthum veröffentlichter Roman dann noch einmal ein ganz großer Wurf wurde, der sogar in die Weltliteratur einging?

Der Ruf war ruiniert

Die Entstehung des Manuskriptes nimmt sich wie ein Wunder aus. Das lässt sich aus Tötebergs Buch lernen. Und auch, dass es ohne den Impuls und die unermüdlichen Hilfestellungen von Johannes R. Becher niemals zustande gekommen wäre. Mit seiner jungen Frau hatte sich der frisch verliebte Fallada im September 1945 in das völlig zerstörte Berlin abgesetzt. Es fehlt an allem, an Wohnraum und an Lebensmitteln. Fallada lässt alte Verbindungen spielen und spricht in Zeitungsredaktionen vor. Doch gerade in den Westzonen schlägt ihm Ablehnung entgegen. Seine einstige Sekretärin Else Marie Bakonyi bezichtigt ihn in der Zeitung „Neuer Hannoversche Kurier“ des Mitläufertums. Und der verdienstvolle Journalist Hans Habe greift ihn in der Münchner „Neuen Zeitung“ an. Allein der einflussreiche Kommunist Becher bewundert Fallada als Autor bedingungslos und baut ihn wieder auf. Die von den Sowjets herausgegebene Zeitung „Tägliche Rundschau“ druckt regelmäßig seine Geschichten und zahlt fürstliche Honorare. Becher lockt Fallada aus Charlottenburg in die Ostzone nach Pankow.

Privilegiert in Pankow

Hier dürfen er und Uschi im abgesperrten Bonzen-Städtchen als Nachbarn von Becher und Wilhelm Pieck mietfrei eine Villa beziehen, die die Besatzer eigens räumen ließen. Und ganz unabhängig von den Lebensmittelmarken, die das Ehepaar auch erhält, gibt es für die privilegierten Bewohner im russischen Offizierskasino täglich drei Mahlzeiten. Als Fallada, weil er alkoholisiert ist, der Zutritt in den Club der Kulturschaffenden in der Jägerstraße 63 verwehrt wird, legt Becher für ihn ein Machtwort ein. Er verteidigt den Kollegen auch gegen alte Genossen, die meinen, nun seien sie an er Reihe und „nicht einer wie Fallada, der in den zwölf Jahren veröffentlichen konnte, während sie im Widerstand kämpften“, so Töteberg.

Morphiumsüchtig

Es war Bechers politischer Auftrag, Nichtkommunisten in den Kulturbund einzubinden. Doch der SED-Politiker und Dichter, der wenige Jahre später den Text für die DDR-Nationalhymne verfasste, hatte auch ganz persönlich einen Narren an Fallada gefressen. Er fühlte sich dem zwei Jahre jüngeren Kollegen seelenverwandt. Becher war selbst früh mit Morphium in Kontakt gekommen. Er lieh ihm, wenn die Not wieder groß war, das nötige Geld für die Beschaffung. Und wenn kein Stoff mehr in Reichweite war, organisierte er Ärzte, die Fallada mit einer Spritze erlösten und ins Sanatorium einlieferten.

Was Fallada und Becher einte

Michael Töteberg geht ausdrücklich auf die Parallelen beider Biografien ein. Geboren Anfang der 1890er Jahre, machten Becher und Fallada im Kaiserreich eine lieblose, harte Kindheit durch. Beide überlebten als Jugendliche den Versuch, sich aus ihrem Weltschmerz mit einem nahen Menschen gemeinsam umzubringen. Becher hatte 1910 seine Freundin Franziska erschossen, Fallada 1911 seinen Freund Hanns Dietrich. Becher wie Fallada versuchten sich als expressionistische Dichter und hatten einen Knacks weg, erzählt Töteberg. „Sie litten unter Depressionen und waren gebrochene Menschen.“

Das Honorar motivierte

Anders als Becher, der das Hotel Lux in Moskau überlebt hatte, verfasste Fallada aber nie eine Hymne auf Stalin. Der Heldenmut des kleinen Mannes, das Verhältnis von Macht und Moral in der Diktatur, war das wichtigste Thema dieser Generation. Becher spielte Fallada eine NS-Akte aus der Nazizeit zu, die das Schicksal von Elise und Otto Hampel dokumentierte. Das Ehepaar wurde 1943 in Plötzensee wegen Hochverrats hingerichtet. Sie hatten auf eigene Faust in Berlin Karten mit NS-feindlichen Sprüchen verteilt. Becher bedrängte Fallada, daraus einen Widerstandsroman zu machen. Der lehnte aus tiefstem Herzen ab, nahm das Geld aber, das er für seine Sucht brauchte. Als die Defa dann noch ein Honorar für die Geschichte drauflegte und er in einer Entzugsklinik Ruhe hatte, steigerte sich Fallada in einen Schaffensrausch.

Der Fallada-Roman „Jeder stirbt für sich allein“ wurde auch dramatisiert. Hier eine Szene aus einer Inszenierung des Hans Otto Theaters Potsdam aus dem Jahr 2019. Quelle: Thomas M. Jauk/HOT

Unheldisches Ende

Vom 29. September bis zum 24. November 1946 lieferte er 800 Schreibmaschinenseiten – das Manuskript für „Jeder stirbt für sich allein“. Im Buch heißen die mutigen Eheleute Quangel. Fallada schmückte den Fall frei aus, die Akte war längst nicht mehr in seinem Besitz. Becher hatte ohnehin die Gnadengesuche der Eheleute entfernen lassen. Sie waren nach sieben Monaten Untersuchungshaft zu Kreuze gekrochen und hatten sich gegenseitig übel denunziert. Bei Fallada sterben die Quangels als Helden mit reinem Herzen.

Michael Töteberg: Falladas letzte Liebe. Aufbau Verlag, 336 Seiten, 22 Euro.

Von Karim Saab