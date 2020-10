Görsdorf bei Storkow

Günter de Bruyn ist weder einsilbig noch gesellig. Auf Fragen antwortet er ruhig und besonnen, aber nie eloquent. „Nie mehr habe ich so isoliert gelebt wie als Kind”, heißt es in seiner Autobiografie. Das erstaunt, denn äußerlich betrachtet lebt heute kaum jemand so isoliert wie Günter de Bruyn.

Er und seine Frau bewohnen ein bescheidenes Gehöft mitten im tiefen märkischen Wald. Das nächste Haus ist zwei Kilometer entfernt. Mit Besuchern verabredet sich der hoch gewachsene Mann, der am kommenden Mittwoch seinen 80. Geburtstag feiert, stets auf dem nicht gerade romantischen Dorfanger von Görsdorf in der Nähe von Beeskow, um sie dann über schmale Wege in das abgelegene Domizil zu lotsen.

Anzeige

Schriftstellerklause unterm Stalldach

Günter de Bruyns Lebensmittelpunkt liegt in einer Niederung, verschattet von hohen Bäumen. Einst wohnte hier ein Müller am rauschenden Bach, aber die Blabber ist ausgetrocknet. Laut hallen die Einschläge eines Spechts durch den Wald. De Bruyn öffnet das Hoftor, lässt das eingeschossige Wohnhaus rechts liegen und weist auf die ausgebaute Stallung. Eine steile Stiege führt hinauf in einen Arbeitszimmer-Schlauch. Es ist bullig warm. Unter der Dachschräge steht der Schreibtisch. Die Räume, in die keine Herbstsonne hineinlacht, sind in der Mitte gerade mal 2,10 Meter hoch. De Bruyns Schädel weicht mit traumwandlerischer Sicherheit jedem der Balken aus.

So wie er müsste eigentlich ein Naturschriftsteller leben, einer, der über Pflanzen, Tiere und das Licht in den Jahreszeiten schreibt. Aber de Bruyn ist alles andere als das. Er ist ein Fachmann für die Kulturhistorie der Stadt Berlin und für das Wirken des preußischen Adels. Seine Bücher sind so detailfreudig, dass man meinen könnte, er wohnt gleich neben der Berliner Staatsbibliothek. Wenn er aber dorthin will, muss er eine kleine Weltreise auf sich nehmen. Er fährt zum Bahnhof Wendisch-Rietz, von wo aus eine Privatbahn nach Berlin-Schöneweide tuckert.

Lange Zeit ohne Strom und ohne Auto

Unternimmt der passionierte Gärtner in seiner Wald-Einsamkeit täglich einen Spaziergang? „Nein”, sagt er, Zurückhaltung im Blick. Erst auf Nachfrage rückt er mit dem Grund heraus. Sein Hund ist kürzlich nach 13 gemeinsamen Jahren gestorben. Noch zögert er, einen neuen anzuschaffen. Er befürchtet, dass dieser dazu verurteilt wäre, ihn zu überleben.

Günter de Bruyn lebte immer preußisch sparsam, um als freier Autor existieren zu können. An dieser Lebensweise hält er fest, auch wenn er inzwischen materiell ausgesorgt hat. Erst am letzten Samstag wurde ihm in Kassel der mit 35 000 Euro dotierte „Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache” überreicht. In seiner brandenburgischen Schriftstellerklause hauste er bis Mitte der 80er Jahre ohne Strom und ohne Auto. Zwar hatte er damals noch eine Mietwohnung in Berlin, die er aber Mitte der 90er Jahre auflöste. Das war gerade jene Phase, als seine Bücher auf die Bestseller-Listen des vereinten Landes vorrückten. Vor allem mit seinen zwei autobiografischen Bänden „Zwischenbilanz” (1992) und „Vierzig Jahre” (1996) imponierte de Bruyn einer breiten Leserschicht in Ost und West. Vielleicht ist er der einzige namhafte DDR-Autor, der sich durch die politische Wende nicht selber in Frage gestellt fühlte, der trotz „Jubelschreie, Trauergesänge” (so der Titel seines Aufsatzbands von 1991) einfach so weitermachen konnte wie bis zum Ende der DDR.

Angela Merkel feierte ihn

Ein klingelndes Telefon unterbricht das Gespräch. De Bruyn stellt den Raumlautsprecher nicht aus. Am anderen Ende ist Lothar Jordan, der Leiter der Kleist-Gedenkstätte, der gerade eine wissenschaftliche Tagung über de Bruyns Werk vorbereitet. Er lässt den Autor wissen, dass Angela Merkel am Mittwoch nach dem Festakt zu Ehren seines 80. Geburtstags noch gerne mit ihm zu Abend essen möchte. Der Schriftsteller knurrt mürrisch: „Da kann ich ja wohl nicht nein sagen” und bittet, das Hotel in Frankfurt (Oder) dann noch eine Nacht länger zu buchen. Auch Matthias Platzeck hat sich zum Festakt angesagt. „Ursprünglich sollte nur Kulturministerin Johanna Wanka da sein”, weiß de Bruyn, „da aber nun die Bundeskanzlerin kommt, muss auch der Ministerpräsident kommen.”

Ob de Bruyns Verdrießlichkeit echt oder gespielt ist, lässt sich schwer sagen. Sicher wird es anstrengend, all die Ehrungen über sich ergehen zu lassen. Doch die Nähe zur neuen Macht scheint de Bruyn auch etwas zu bedeuten. Nachdem er 1989 den Nationalpreis der DDR abgelehnt hatte, demonstrierte der Autor des Identität stiftenden Lesebuchs „Mein Brandenburg” (1997) wiederholt den Schulterschluss mit Manfred Stolpe, obwohl der in den 1990er Jahren nicht unumstritten war.

In de Bruyn, Nachkomme hugenottischer Einwanderer, steckt auch ein Diplomat, der nicht gerne Nein sagt. Geschrieben hat er aber immer nur das, was er auch wollte. Und vor allem das, was er auch kann. De Bruyn kann erzählen — in einer leisen, unaufdringlichen Weise. Vom Naturell her ist er kein Fabulierer. So lässt es sich auch erklären, warum es seit mehr als 20 Jahren, nach „Buridans Esel” (1968), „Preisverleihung” (1972) und „Neue Herrlichkeit” (1984), keinen Roman mehr von ihm gibt.

Günter de Bruyns andere Stärke lag immer im Aufspüren und Aufbereiten der geistigen Heimatgeschichte. Von Hause aus ist er Bibliothekar. In der Edition „Märkischer Dichtergarten” setzte er zehn fast vergessenen Dichtern ein Denkmal und gab Schriften von Friedrich de la Motte Fouque oder Schmidt von Werneuchen neu heraus. Aus dieser Brotarbeit, seinem lebenslangen Interesse für preußische Geschichte und seinem an Theodor Fontane geschultem Chronistenblick erwuchs eine Kompetenz, die heute einzigartig sein dürfte.

Später Wechsel zum Computer

Als Mittsiebziger gab de Bruyn seinem Leben noch einmal eine neue Wendung. Nachdem er all seine Manuskripte mit der Hand verfasst hatte, schulte er auf den Computer um. Seit vier Jahren schreibt er nicht nur seine Texte am Bildschirm, sondern versendet auch E-Mails und ordert Bücher. „Eine Fahrkarte nach Berlin kostet mich 15 Euro. Da lohnt es sich dann sogar oft, ein Buch übers Internet zu bestellen.”

Das Postauto hat gerade de Bruyns neuestes Buch mitgebracht. „Ich bin ganz erstaunt, wie dick es geworden ist”, sagt er. Auf mehr als 500 Seiten skizziert Günter de Bruyn darin etwa 50 individuelle „Schicksale aus Berlins Kunstepoche 1786 bis 1807”, so der Untertitel. Der Titel, „Als Poesie gut”, geht zurück auf eine Aktennotiz des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm III., der mit diesen Worten eine militärische Denkschrift ablehnte.

Niemand hat damit gerechnet, dass Günter de Bruyn die Öffentlichkeit noch mit einem derart facettenreichen Alterswerk beschenkt. Er schöpft dabei aus einer lebenslangen Beschäftigung mit dem Gegenstand und greift zum Teil auch auf sein eigenes Werk zurück. „Ich möchte den Geist dieser Zeit abbilden, ohne Voreingenommenheit”, sagt er. Die Romantik war eine Bewegung gegen die Rationalität des Ständestaats. Anhand von berühmten und vergessenen Künstlern, Philosophen und Kulturbürgern erzählt er nun, wie das private Gefühl und das Nationalgefühl in der prägenden Gesellschaftsschicht die Oberhand gewann. „Der Marxismus sprach immer vom aufkommenden Bürgertum. Aber in Preußen gab es gar keine machtvollen Unternehmer. Meist waren es ausscherende Adlige, Beamte und vor allem Militärs”, stellt de Bruyn fest. Wie hat er diese Materialfülle bewältigt? Lässt er sich von Studenten den Stoff zuarbeiten? „Ich glaube, dass das nichts nützen würde. Denn erst beim Schreiben merke ich, worauf es ankommt.”

Seine Texte leben davon, dass sie nicht alles erzählen, sondern vieles aussparen. In den Biografien von Kleist, Fichte, Rahel Varnhagen oder Schinkel hat Günter de Bruyn die wesentlichen Episoden und Wesenszüge aufgespürt, um den Zeitgeist möglichst nah ranzuzoomen. Die Konzentration auf den Schauplatz Berlin-Brandenburg ist ihm dabei nicht immer leicht gefallen. „Ich musste mich hüten auszuschweifen. Jemandem wie dem Schadow werde ich überhaupt nicht gerecht, weil ich mich nur auf seine Liebesgeschichte beschränke”, hadert de Bruyn. Auch über Jean Paul erfährt der Leser fast nur Amouröses. Doch de Bruyn hat ihm ja 1975 ein ganzes Buch gewidmet, das bis heute seinesgleichen sucht.

Schreibt langsam, aber gen

Es ist selten, dass ein Schriftsteller, der über Geschichte schreibt, von Historikern so hoch geachtet wird. Dabei vermeidet de Bruyn konsequent wissenschaftliches Vokabular und geht mit keiner Silbe auf akademische Diskussionen ein. Im Gegenteil. Die Leichtigkeit seines Stils, das Einfache, Schmucklose, Unprätentiöse ist es, was auch dieses Buch wieder so lesenswert und unverwechselbar macht. „Ich schreibe sehr langsam und das Schreiben fällt mir sehr schwer, aber ich empfinde es nicht als harte Arbeit”, so de Bruyn.

Jean Paul, Friedrich de la Motte Fouqué und der Kriegstheoretiker Clausewitz sind ihm persönlich die liebsten Figuren im Panoptikum der damaligen Zeit. „Ich hoffe aber, dass man das nicht merkt.” Im Lauf der Jahre habe er eine gewisse Arroganz abgelegt. „Wenn man über Geschichte schreibt, muss man Verständnis entwickeln und sich auch in einen unsympathischen Prinzipienmenschen wie von der Marwitz reinversetzen. Der Pazifismus unserer Zeit kann nicht der Maßstab sein.”

Eine Überraschung erwartet den Leser zum Schluss. „Ende des ersten Teils” steht nämlich unter dem letzten Satz. De Bruyn will sich ab sofort die Jahre nach 1807 vorknöpfen. Preußen hat die Schlacht bei Jena und Auerstedt verloren. Die Schriftsteller haben sich fast alle aus Berlin abgesetzt und auch ein Architekt wie Schinkel bekommt bis 1813 in Preußen kaum einen Auftrag. „Vielleicht”, überlegt er, „werde ich das Panorama sogar bis in das Jahr 1830 ausweiten”.

Von Karim Saab