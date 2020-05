Warum Rolf Hochhuth seine letzten Uraufführungen in Brandenburg/Havel gefeiert hat

Brandenburg/Havel

Rolf Hochhuth und das Brandenburger Theater ( BT) wurden seit 2004 immer wieder in einem Atemzug genannt. Beide hatten ihre besten Zeiten hinter sich und galten nicht mehr als das blühende Leben. Der hochpolitisierte Dramatiker, der am Mittwoch in Berlin im Alter von 89 Jahren gestorben ist, mühte sich seit den 1960er Jahren vergeblich, am Welterfolg seines dokumentarischen Holocaust-Aufarbeitungsdrama „Der Stellvertreter“ anzuknüpfen. Und das traditionsreiche Stadttheater der Havelstadt war seit 1999 ein Theater ohne eigenes Schauspiel-Ensemble.

Notorische Wut

Das Kalkül ging auf, die gemeinsam in Szene gesetzten Lebenszeichen wurden überregional beachtet. Dabei wurde Hochhuths spröder Collagen-Stil bundesweit von Theaterleuten und Feuilletons belächelt. Nach der heftigen Auseinandersetzung um die Einar-Schleef-Inszenierung des Wendedramas „Wessis in Weimar“ 1993 am Berliner Ensemble wollte keine große Bühne mehr ein weiteres Stück dieses hochproduktiven Autors aufführen. Der Stoff zu trocken, die Figuren zu plakativ, die Anklageschriften zu aufgesetzt, keine Kunst, nur Tagespolitik, hieß es von allen Seiten. Oder fürchteten sich die Intendanten vor der notorischen Wut dieses Störenfrieds und vor Gerichtsverfahren? In einem Dialog brachte Hochhuth zum Beispiel eine mögliche Ermordung des amtierenden Deutsche-Bank-Chefs Josef Ackermann ins Spiel: „Findest Du das richtig? – „Folgerichtig. Unausweichlich.“

Hochhuths Stück „McKinsey kommt“ wurde am 13. Februar 2004 am Theater Brandenburg uraufgeführt. Quelle: Rogge

Darauf angesprochen nahm Hochhuth auch in einem MAZ-Interview kein Blatt vor den Mund. „Es ist doch eine Ungeheuerlichkeit, wenn etwa die prominenteste Firma Deutschlands, die Deutsche Bank, 2001/2002 im 130. Jahr ihres Bestehens den größten Rekordgewinn ihrer Geschichte gemacht hat, 9,8 Milliarden Euro nämlich. Daraufhin hat der Schweizer Josef Ackermann, der Chef dieser Bank, 15 000 Menschen rausgeschmissen. Das ist ein Verbrechen! Es gibt Kriegsverbrechen und es gibt Friedensverbrechen“, wütete er.

Kapitalistisches Husarenstück

Der vermögende Dramatiker gründete eine private Stiftung, die das Berliner Ensemble kaufte. Aber auch nach diesem kapitalistischen Husarenstück schaffte er es nicht einmal als Vermieter der Brecht-Immobilie, mit seinen Stücken auf dem BE-Spielplan zu landen.

Nachdem auch viele andere Häuser dankend ablehnten, blieb das Brandenburger Theater. Hier kannte Hochhuth Christian Kneisel, bis 2014 Intendant. Eine Szene des Hochhuth-Stückes „ McKinsey kommt“, so hieß es, beziehe sich auf die Abwicklung des örtlichen Stahlwerkes. Und nun brachte es die ehemalige Stahlwerker-Stadt am 13. Februar 2004 zur Uraufführung.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

„Blutarmes Lehrstück“, „zähe Agitprop-Farce“, aber auch „donquichotteske Attacke gegen den neoliberalistischen Turbokapitalismus“, hieß es anschließend im Blätterwald. Die Zusammenarbeit brachte wirklich Beachtung ein. Und so kam es zu weiteren Hochhuth-Premieren am BT. Mit „Familienbande“ etwa zog der Autor 2005 gegen die Abzockermentalität von Politikern zu Felde. Das Brandenburger Theater setzte noch einen PR-Coup obendrauf. Die Aufführung wurde mit den RTL-Schauspielern der in Babelsberg produzierten Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ besetzt. Und der damals 74-jährige Schriftsteller revanchierte sich, indem er in Folge 3363 auftrat und bei einer fiktiven Wohltätigkeitsveranstaltung eine Weihnachtsbaumkugel ersteigerte und rief: „Ich bin Rolf Hochhuth“.

Eine Stiftung bezahlte

Lange hielt sich das Gerücht, Hochhuth habe die Aufführungen in Brandenburg aus eigener Tasche bezahlt. Doch es war kein privates Geld, versicherte Kneisel später auf Nachfrage. Hochhuth habe bei der Finanzierung geholfen, indem er eine Kulturstiftung mit ins Boot holte, um die Schauspieler zu bezahlen.

Brachte Hans Filbinger zu Fall

Das unerfreuliche Klein-Klein der letzten Lebensjahrzehnte und Hochhuths ewiger Empörungs-Modus sollen aber den Blick für die Bedeutung dieses Autors nicht versperren. Mit „Der Stellvertreter“ hat Hochhuth fraglos Theatergeschichte geschrieben. In seinem umfangreichen Werk finden sich viele anregende Stoffe und Tabubrüche. Und mit seinen Recherchen brachte er 1978 wegen seiner NS-Vergangenheit den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger zu Fall.

Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles. Quelle: dpa

Auf die gestrige Nachricht vom überraschenden Tod gab es viele Reaktionen. Das Berliner Ensemble würdigte Hochhuth als „leidenschaftlichen Autor“. Er sei „ein überaus streitbarer, politischer Kopf“ gewesen und zugleich „durch und durch Dramatiker“, schrieb Intendant Oliver Reese. Sein Vorgänger Claus Peymann gab zu Protokoll, Hochhuth sei „ein wirklicher Demokrat, ein wirklicher Aufrührer und ein Verrückter“ gewesen. „Wir haben einen Streiter weniger und wir könnten ihn gut gebrauchen.“

Sohn eines Fabrikanten

Geboren wurde Hochhuth am 1. April 1931 als Sohn eines Schuhfabrikanten im hessischen Eschwege, aufgewachsen unter dem NS-Regime, wurde die deutsche Vergangenheit sein bestimmendes Lebensthema. „Der Holocaust kann nie vergeben und vergessen werden“, sagte er einmal. Um so bizarrer nahm es sich aus, als Hochhuth 2005 den britischen Holocaust-Leugner David Irving lobte, sich später dann aber deutlich von ihm distanzierte. Das schmälere nicht „seine Verdienste um die Auseinandersetzung mit der Verstrickung der gesellschaftlichen und kirchlichen Eliten in der Schoah“, versicherte gestern Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Von Karim Saab