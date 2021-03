Zwei von der Filmförderung Medienboard Berlin-Brandenburg mitfinanzierten Filme sind für den diesjährigen Auslands-Oscar nominiert: „Quo Vadis, Aida?“ von Jasmila Žbanić und „The Man Who Sold His Skin“ von Kaouther Ben Hania.

Zwei in Brandenburg geförderte Filme im Oscar-Rennen

Oscar-Nominierung - Zwei in Brandenburg geförderte Filme im Oscar-Rennen

Oscar-Nominierung - Zwei in Brandenburg geförderte Filme im Oscar-Rennen