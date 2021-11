Diese Comedy-Serie teilt das Publikum wie sonst kaum eine andere: Die einen lachen sich kaputt, die anderen fragen sich, was soll das? Ronald Zehrfeld und Felix Kramer spielen auch in der zweiten Staffel der RBB-Serie „Warten auf’n Bus“ die alten Freunde Hannes und Ralle. Ab 6. November ist die neue Staffel in der ARD-Mediathek zu sehen.