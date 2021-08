Brandenburg/Havel

Seit Jahrzehnten gilt das Brandenburger Theater (BT) als ausgemachtes Krisengebiet und Schlangengrube, in der sich schon viele Protagonisten lebensgefährlich verletzt haben. Der von der Stadt vor gut zwei Jahren eingeleitete Versuch, einen Neuanfang zu wagen, droht aktuell in noch fürchterlicheres Chaos umzuschlagen. Im letzten Jahr, als die Nerven wieder einmal blank lagen, wurde für viel Geld eine Münchner Beraterfirma engagiert. Sie plädierte erwartungsgemäß für eine neue Führungsstruktur. Ein künstlerischer Intendant soll mit einem kaufmännischen Geschäftsführer eine Doppelspitze bilden. Für weiteres großes Geld wurde ein Headhunter beauftragt, um nach qualifizierten Bewerbern Ausschau zu halten. Am 12. August soll nun eine Findungskommission ihre Arbeit aufnehmen, deren Kompetenz aber bereits lautstark bezweifelt wird.

Gesetzt sind offenbar die kaufmännische Geschäftsführerin Christine Flieger, die vom Oberbürgermeister eingesetzt wurde, sowie das Orchester, etwa 50 Musiker. Das böse Blut zwischen ihnen scheint allerdings zementiert. An den Machtspielen beteiligt sind der designierte Chefdirigent Oliver Tardy, der den Bettel auch schon einmal hinschmiss, sowie sein Vorgänger, der 87-jährige Peter Gülke, der nach der Nicht-Vertragsverlängerung immer wieder zornige offene Briefe schreibt. Außerdem stieß noch Frank Martin Widmaier hinzu, der als künstlerischer Leiter dem BT zu eigenen Bühnenproduktionen verholfen hat. Denn nach der Abwicklung des Ensembles im Jahr 2000 fanden hier nur noch Gastspiele statt.

Das Potenzial des BTs ist mit Händen zu greifen. Die Bürgerstadt ist eine attraktive Adresse geworden und verzeichnet immer mehr Zuzügler mit urbanen Ansprüchen. Das Orchester ist nicht ausgelastet und die öffentliche Hand fördert den Betrieb des Hauses mit jährlich acht Millionen Euro. Widmeier hat in zwei Jahren dem löchrigen Spielplan neues Eigenleben eingehaucht. Er inszenierte großformatige Musicals wie „Mein Freund Bunbury“ und Freilichtbühnen-Spektakel wie „Grete Minde“. Auch Kammeroper-Inszenierungen wie Mozarts „Bastien und Bastienne“ und Sprechtheater-Kleinformate wie „Judas“ stimmten hoffnungsvoll. Doch die Corona-Pandemie fuhr dem ehrgeizigen, eitlen Macher mächtig in die Parade. Viele klug geplante Aufführungen (etwa Humperdincks „Hänsel und Gretel“ oder „Jesus Christ Superstar“) musste er abblasen.

Das beständige Hickhack um die Führung des Brandenburger Theaters ist eine Provinzposse sondergleichen. Solange es nicht gelingt, Einzelinteressen auszugleichen, wird das BT für die Stadt ein negatives Aushängeschild bleiben. Vielleicht sollte das Land als Hauptgeldgeber das Brandenburger Theater unter Zwangsverwaltung stellen. Die örtliche Politik ist offenbar überfordert.

Von Karim Saab