Kulturministerin Schüle kann sich nationale Gedenkminute an die Opfer der Shoah vorstellen

Potsdam

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) kann sich angesichts von Corona-Leugnern, die auf Demonstrationen mit nachgebildeten Judensternen herumlaufen und Antisemiten, die mit Verschwörungserzählungen hausieren gehen, auch in Deutschland ein zweiminütiges Gedenken an die Verbrechen des Holocaust nach dem Vorbild Israels vorstellen. Das wäre „ein gesellschaftliches Experiment“, so Schüle am Montag gegenüber der MAZ. „Plötzlich müssten sich alle entscheiden, mache ich mit oder nicht?“

Gedenken wie in Israel

Allein schon die Beschäftigung mit der Frage wäre ihrer Ansicht nach ein Gewinn für die Erinnerungsarbeit. In Israel wurde vergangene Woche der sechs Millionen ermordeten Juden gedacht. Zwei Minuten lang stand das gesellschaftliche Leben komplett still. Im Gegensatz zu den in Deutschland üblichen offiziellen Gedenkveranstaltungen sind die Bürger direkt in das Eingedenken an die Opfer einbezogen.

Für viele Menschen sei Antisemitismus ein so düsteres wie fernes Stück Historie. Dabei nähmen antisemitische Verschwörungsmythen und Ressentiments zu. „Wir brauchen deshalb neue Angebote und Erzählformate, die auch die jüngere Generation erreicht“, sage die Ministerin.

Schüle hatte am Montagmorgen an der Jahrespressekonferenz der Brandenburgischen Gedenkstättenstiftung teilgenommen und darauf hingewiesen, dass gegen die Zunahme von Verschwörungsmythen im Internet nur faktenbasierte Aufklärung helfe. Diesen Ideologen müsse auf allen digitalen Kanälen die Stirn geboten werden.

Das will die Gedenkstättenstiftung künftig verstärkt tun. Pandemiebedingt waren die Gedenkstätten im Land ohnehin gezwungen, ihre Bildungsarbeit in den digitalen Bereich zu verlegen, um Menschen, die an dem Thema interessiert sind zu erreichen. „Durch ein vielschichtiges und multiperspektivisches Programm haben die Gedenkstätten der Stiftung Antworten auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie gefunden“, so Stiftungsdirektor Axel Drecoll.

Von Mathias Richter