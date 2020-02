Kulturschaffende fordern Freiluftpartygesetz für Brandenburg

Potsdam

Festivalland Brandenburg? Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) schien der Idee am Mittwoch im Kulturausschuss nicht abgeneigt. Natürlich, Flächen gibt es zuhauf, wütende Nachbarn, die gegen das Partyvolk klagen wie in Berlin, schon weniger, dazu aber Wald, Wiesen und Seen für das richtige Flower-Power-Feeling. Fehlen eigentlich nur noch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die der Szene die Anmeldung und Organisation solcher Aktivitäten erleichterten.

Gesucht: Mehr Rechtssicherheit

Für solche neuen Rahmenbedingungen setzt sich Franziska Pollin ein. Sie ist Projektleiterin der Initiative Popularmusikszene im Land Brandenburg bei der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Brandenburg. Das Netzwerk „Popup Brandenburg“, in dem sich Pollin engagiert, hat zum Beispiel 37 von Mai bis November auf seinem Programm stehen. Wahrscheinlich könnte es noch mehr sein, würden nicht einige Initiativen vor Ort wegen Streitigkeiten mit den Behörden oder rechtlichen Unsicherheiten im Keim erstickt.

Franziska Pollin sieht noch viel Luft nach oben bei der brandenburgischen Festivalkultur. Quelle: Julian Stähle

„Man muss bessere Rahmenbedingungen vor Ort schaffen“, sagt Pollin den Ausschussmitgliedern. Brandenburg sei schon Festivalland. Als Beispiel, an dem sich Brandenburg orientieren könne, nennt sie das Bremer Freiluftpartygesetz. Das bereits im Frühjahr 2016 erlassene Gesetz für Lustbarkeiten im Freien hatte der Stadtstaat 2018 noch einmal gelockert. Die Veranstalter waren jetzt nicht mehr bloß an vielen öffentlichen Flächen von einer Erlaubnis zur Sondernutzung befreit, es durften jetzt auch mehr als 300 Teilnehmer kommen und die Anmeldung ging auch online.

Ein Beitrag zum Strukturwandel

Franziska Pollin, zeigt den Ausschussmitgliedern in ihrem Plädoyer anhand des Musicbase Festivals in Cottbus vom vergangenen Jahr, dass es bei Festivals um viel mehr gehen kann, als um Musik. „Wir leisten einen ganz klaren Beitrag zum Wandel“, sagt sie. Von der Wertschöpfungskette solcher Zusammenkünfte profitiere nicht nur eine regionale Wirtschaft, sondern auch die Politik. Teil des Musicbase Fastivals waren zum Beispiel auch Diskussionsveranstaltungen über die Gestaltung des ländlichen Raumes oder über Kulturförderung als Teil des Strukturwandels in der Lausitz.

Die Keniakoalition zeigt solchen Anliegen keineswegs die kalte Schulter. Das zeigt schon der Landeshaushalt. Schüle verwies auf die 768 220 Euro im Jahr 2019 für die Soziokultur. Das seien knapp 200000 mehr als im Jahr 2018. Darin enthalten seien auch eineinhalb Stellen für den Einsatz von Franziska Pollin für die populäre Musik. Künstler können aber zusätzlich noch auf extra Projektmittel des Landes zugreifen. Es waren und sind 105000 Euro im Jahr, so dass man auf über 800000 Euro für die Förderung der Popkultur im Land Brandenburg komme, wie die Ministerin betont. Nicht zuletzt habe es die in der Presse als „Populärmusikbeauftragte des Landes“ gehandelte Franziska Pollin namentlich in den Koalitionsvertrag geschafft. „Die Regierung bekennt sich zum Festivalland“, so Schüles Fazit.

Und was ist mit der Waldbrandgefahr?

In Detail kann das aber schwierig sein. Die einem Freiluftpartygesetz gar nicht abgeneigte grüne Abgeordnete Sahra Damus weist zum Beispiel darauf hin, dass die Waldbrandgefahr im Stadtstaat Bremen wohl kaum so ausgeprägt ist wie in Brandenburg. Da müssten lockere Bestimmungen doch noch einmal diskutiert werden. Außerdem dürfe die Bauordnung nicht außer Acht gelassen und folglich auch das Gespräch mit dem Infrastrukturministerium gesucht werden.

Unangenehme Erfahrung in dieser Hinsicht hatte vergangenes Jahr das Punkfestival „Resist to Exist“ gemacht, das eigentlich in der Kleinstadt Kremmen ( Oberhavel) die Post abgehen lassen wollte. Die Untere Baubehörde hatte für das mehrtägige Festival jedoch unter anderem das Ausweisen von Zeltplätzen und das Einfrieden mit Sicherheitszäunen untersagt, weil kein Baugenehmigungsverfahren eingeleitet worden war. Darauf zogen die Veranstalter nach Berlin. Teilweise wurde in der Presse gemunkelt, politische Animositäten hätten den Ausschlag gegeben. Die CDU in Kremmen habe einfach die „linken Zecken“ nicht haben wollen. Eine Deutung, der sich Pollin indirekt anschloss. Außerdem bemängelte sie, dass es in der Landeshauptstadt immer weniger Proberäume für Bands gebe, was dem Pop- und Festivalleben auch nicht gut tue.

Clubbetreiber zieht es nach Brandenburg

Aufhorchen lässt indes eine Beobachtung des Vorstandsmitglieds der Clubkommission Berlin, Marc Wohlrabe, der diesen Sommer auf einer großen Tour das vorhandene Party- und Bandleben Brandenburgs inspizieren will. Auf die Frage von Ausschussmitglied Michael Schierack ( CDU), ob denn auch in Brandenburg so etwas wie Clubsterben bekannt sei, antwortete Wohlrabe, er kenne viele renommierte Clubbetreiber aus Berlin, die sich inzwischen in Brandenburg niedergelassen hätten. „Das waren relevante Leute“, sagt er. Das Potenzial für eine neue Szene in ländlichen Raum sei also da. Träumereien von einem „Tresor“ Eberswalde erteilt Franziska Pollin aber indirekt eine Absage. „Wir sind keine Clubmetropole“, stellte sie klar. „ Berlin ist eine Clubmetropole.“

Von Rüdiger Braun