Wenn der Kunst-Nachlass zur Last wird: „Ich hatte fast einen Verzeichnis-Burn-Out“

Erfolgreich werden die meisten Künstler erst nach ihrem Tod – sofern ihre Werke nicht auf Dachböden verstauben. Der Potsdamer Gerhard Preuß hat sein Gesamtwerk vor seinem Ableben in die richtigen Hände gegeben: Seine Nichte Anne Preuß hat Tausende seiner Werke per Hand katalogisiert und für sie Ausstellungsräume gesucht. Sie berichtet, wie aus dem Nachlass auch eine Last wurde, die sie manchmal ans Ende ihrer Kräfte brachte.

Viele in der DDR aufgewachsenen Kinder kennen die Bilder von Gerhard Preuß. Der 2014 verstorbene Grafiker und Maler illustrierte seit den 1960er Jahren Schul- und Kinderbücher wie „Entdeckungsfahrt mit der Beagle“, „Wahrhaftige und lustige Historie vom Leben des Francion“ oder Gerda Rottschalks „Die Wildpferdjäger“. Seine Werke wurden mehrfach als „Schönste Bücher der DDR“ ausgezeichnet.

Bilder einer DDR-Kindheit

Dass sein Gesamtwerk noch viel größer ist, weiß Anne Preuß. Ihr wurden alle 4000 Werke vererbt. „Ich fühle mich geehrt, das Gesamtwerk verwalten zu dürfen“, sagt die 56-Jährige, die selbst Künstlerin ist. Sie ist mit seinen Bildern aufgewachsen. Ob in Kinderbüchern oder in grafischen Illustrationen in ihrem Schulalltag – Anne Preuß ist seit jeher Fan ihres Onkels.

„Er hat einen sehr farbigen, erzählenden Stil, der sehr verständlich ist“, erzählt Preuß. Das würde den heutigen, völlig überladenen Schulbüchern fehlen. „Damals wurden Künstler herangezogen, die ihr Handwerk verstanden“, meint sie. Sie zählt ihren Onkel zu den klassischen Meistern der neueren Kunst, weil er als Gebrauchsgrafiker sein Handwerk von der Pike auf lernte. „Heute steht für viele eher die Idee in der Kunst im Vordergrund“, bemängelt sie.

„Mein Leben reicht nicht, alles zu lesen“

Um seine Arbeit für spätere Generationen zu bewahren, hat Preuß sich einer mühsamen Arbeit angenommen. Sie hat alles, was Gerhard Preuß von seiner ersten Zeichnung im Jahr 1948 bis zu seinem Tod produzierte, gesichtet: 200 Mappen mit Architekturzeichnungen, Hunderte Blätter zur Raumgeometrie, physikalische Zeichnungen, Tuschemalereien, Bücher mit Grafiken, rund 1000 Handzeichnungen. In nur vier Monaten hat sie mehr als 2000 Bilder mit einem Lineal vermessen, sie fotografiert und beschriftet. Sie hat zehn Kategorien wie „Freie Zeichnungen“, „Grafiken“ und „Architektur“ angelegt und sogar die Notizen auf den Rückseiten der Werke abgetippt.

„Ich arbeite extrem intensiv und effektiv“, erklärt die ehemalige Kunst- und Mathelehrerin. Das hatte aber auch Schattenseiten: „Kurz vor dem Sommer 2019 hatte ich fast so was wie einen Verzeichnis-Burn-Out. Ich konnte einfach nicht mehr weitermachen“, sagt sie. Acht Monate pausierte sie. Bevor 94 Malereien und 74 grafische Werke im digitalen Werkverzeichnis der „Privaten Künstlernachlässe im Land Brandenburg“ veröffentlicht wurden. Die philosophischen und physikalischen Gedanken ließ sie bisher komplett aus. „Mein Leben reicht nicht dazu aus, das alles durchzulesen.“

Zehn aus 4000 Werken

Dass Anne Preuß selbst Künstlerin ist, kommt ihr zugute, weil sie den Kernbestand auswählen muss, der Gerhard Preuß in allen Techniken, Jahrzehnten und Farbgebungen repräsentiert. Um das zu wählen, bedarf es eines geübten Auges. Es ist auch eben diese Wertschätzung, die sie davon abhält, die Werke zu verkaufen.

Ihre Arbeit hat Erfolg. Gerhard Preuß bekommt Aufmerksamkeit. In Chemnitz wurden Illustrationen für DDR-Kinderbücher ausgestellt. Die Staatsbibliothek zu Berlin hat sich 1400 Originalentwürfen als Dauerleihgabe angenommen. Um die Werke ihres Onkels auch dort zu zeigen, wo er am meisten wirkte – und um Platz in ihrem Keller zu schaffen – eröffnet Anne Preuß am 1. April die „Galerie Preuß“ am alten Mörtelwerk 10 in Eiche. Der Eintritt ist frei.

Von Jan Russezki