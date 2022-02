Beelitz

Mit der Eröffnung der Landesgartenschau am Sonnabend, dem 14. April, verwandelt sich die Stadt an der Nieplitz zum Schauplatz zugkräftiger Open-Air-Konzerte. „201 Tage voller Musik, Tanz und Blumenpracht“, kündigten die Veranstalter an.

Bürgermeister: „Beelitz kann feiern“

Bühne frei für Promenaden-Konzerte, Liederabende, ein Shanty-Festival oder die heimische Blaskapellen-Tradition – in dem größten Gartenprojekt des Landes steckt eine Menge Musik. „Beelitz kann feiern, das wissen alle, die schon einmal zum Spargelfest bei uns waren“, sagt Bürgermeister und Laga-Geschäftsführer Bernhard Knuth.

Den musikalischen Auftakt bilden die Brandenburger Symphoniker. Zur Eröffnung lassen sie Werke mit floralem Bezug aus Oper und Ballett erklingen – und sie kommen wieder als Trost für alle, die kein Ticket zur Eröffnung bekommen haben. Das Rahmen-Programm begeistert bereits die Geschäftsführung der grünen Schau. „Die Fülle von Highlights ist bisher einmalig für Landesgartenschauen und wird in Beelitz zwischen dem 14. April und dem 31. Oktober viel Genuss für Ohren und Augen tausender Besucher zu bieten haben“, verspricht Laga-Sprecher Enrico Bellin.

Filmorchester Babelsberg . Quelle: Julius Frick

Allein die Liste der mitwirkenden Orchester ist prominent besetzt. Das Filmorchester Babelsberg spielt ebenso fürs Publikum in Beelitz auf wie das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde oder das Landespolizeiorchester.

Zur abwechslungsreichen Blütenpracht und den regionalen Gaumengenüssen gesellen sich Thementage, eine lange Sommernacht oder ein Taschenlampenkonzert für Kinder. Im Mittelpunkt des neuen Formats „Sommergärten“, immer sonntags um 11 Uhr, stehen die Präsentationen der Beelitzer Ortsteile.

Und das Gute: Das komplette Programm können Laga-Besucher ohne Zusatzkosten erleben und es wird ab März auf der Internetseite laga-beelitz.de veröffentlicht. Tickets für kostenpflichtige abendliche Konzerte bekannter Künstler, die über Vorverkaufsstellen laufen, sind auch in der MAZ-Ticketeria im Stern-Center und im MAZ-Media-Store, Friedrich-Ebert-Straße, erhältlich.

