Innenstadt

Donnerstagabend ist Vorleseabend: Es geht um den Roman „ Marzahn, mon amour. Geschichten einer Fußpflegerin“ von Katja Oskamp in der Veranstaltungsreihe „ Potsdam liest ein Buch“. Henry Lohmar, Chefredakteur der Märkischen Allgemeinen, erwartet die Gäste am 20. Februar um 19 Uhr in der Medienlounge des Potsdam-Museums, Am Alten Markt 9, um mit ihnen das Buch zu beenden. Der Roman wurde in einem öffentlichen Voting von den Potsdamern ausgewählt.

Anmeldung Tel. 0331/9 81 18 oder E-Mail kasse@hansottotheater.de

