Es ist ein spezieller Internationaler Museumstag in Deutschland und das nicht nur, weil Brandenburg in diesem Jahr das Gastgeberland ist. Wegen der Corona-Krise bieten viele Museen spezielle Angebote im Internet. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sieht in den digitalen Angeboten wegen der Einschränkungen auch etwas Gutes: „Unter dem Motto „Museum für alle“ können wir heute eine Vielzahl digitaler Angebote nutzen, die gerade in diesen Zeiten für viele Menschen ein Lichtblick sind“, sagte der amtierende Präsident des Bundesrats am Sonntag zur Eröffnung des Internationalen Museumstages in einer Videobotschaft im Netz.

Eröffnungsfeier wegen Coronavirus abgesagt

Die meisten Museen dürften unter strengen Vorkehrungen wieder öffnen, sagte Woidke. „Aber immer noch müssen viel zu viele Ausstellungen, Führungen und auch kulturelle Angebote ausfallen.“ Die ursprünglich geplante Eröffnungsfeier im Ofen- und Keramikmuseum in Velten nordwestlich von Berlin war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Auf den Internetseiten des Internationalen Museumstages präsentieren sich mehr als 800 Museen digital - dort ist auch eine Liste derer, die wieder öffnen. In Brandenburg laden mehr als 70 Museen wieder zum Besuch ein - mit Abstands- und Hygieneregeln.

Von RND/dpa