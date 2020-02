Lollapalooza: Festival Line-up steht fest

Berlin

Das Line-up des Festivals Lollapalooza Berlin steht fest. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilt, gehören Rage Against The Machine, Miley Cyrus, AnnenMayKantereit und Deichkind zu den Höhepunkten. Das Lollapalooza findet zum sechsten Mal in Berlin statt. Das Festival musste den Veranstaltungsort in Berlin mehrmals wechseln. Die Live-Acts werden am 5. und 6. September im Olympiastadion und im Olympiapark stattfinden.

Die Fans könnten sich auf die einzige deutsche Show von Rage Against The Machine freuen, die Anfang der 90er Jahre den Crossover-Stil zelebrierten. Deichkind war schon 2015 beim ersten Lollapalooza-Festival auf dem Tempelhofer Feld mit dabei.

Diese Acts sind bestätigt

Hier alle Acts, die bisher bestätigt sind: Rage Against The Machine, Miley Cyrus, AnnenMayKantereit, Deichkind, DJ Snake, Die Antwoord, Apache 207, Alligatoah, Run The Jewels, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, $UICIDEBOY$, Blackbear, Denzel Curry, Madeon (DJ Set), Mabel, Loredana, J.I.D, Moka Efti Orchestra, Alle Farben, Walking On Cars, Alice Merton, R3HAB, Neelix, Sophie Hunger, Bishop Briggs, You Me At Six, Kayzo, Drunken Masters, Gryffin, Beabadoobee, David Puentez, Eunique, KeKe, Ebow, Gianni Mae, Novaa, Moli, Layla, Sophia Portanet.

Zwei-Tages-Tickets für das Lollapalooza Berlin am 5. und 6. September 2020 sind ab sofort über lollapaloozade.com ab 155 Euro erhältlich. Das Tagesticket kostet 89 Euro.

Von Karim Saab