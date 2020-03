Der preußische Apoll

Potsdam

Er gehörte zum engsten Kreis der Hohenzollern: Louis Ferdinand war Enkel des „Soldatenkönigs“ und Neffe Friedrichs des Großen. Der exzellente Musiker und beliebte Salonlöwe, zugleich aber auch ehrgeizige General, gilt als die schillerndste Persönlichkeit der Hohenzollern-Dynastie.

Frei von Standesdünkel, ließ sich der kunstsinnige Prinz regelmäßig in den bürgerlichen Salons Berlins blicken. So erfreute er zum Beispiel die Gäste im Haus von Rahel Varnhagen durch sein Klavierspiel.

Doch auch als Komponist war Louis Ferdinand außerordentlich begabt. Ermutigt wurde er von seiner komponierenden Tante Anna Amalie und von seinem Lieblingsonkel Heinrich, der in Rheinsberg eine hochkarätige Hofkapelle aufbaute.

Beethoven schätzte den Prinzen sehr

Als Komponist steht Louis Ferdinand am 6. März im Mittelpunkt eines Konzerts des Linos Piano Trios. Der Potsdamer Nikolaisaal hat die Veranstaltung in seinen Schwerpunkt „Fokus: Beethoven!“ aufgenommen – schließlich schätzte Beethoven den Prinzen so sehr, dass er ihm nach nur zwei Begegnungen sein Klavierkonzert Nr. 3 widmete.

Das erste Treffen der beiden fand 1796 während Beethovens zweimonatigem Berlin-Besuch statt. Berlin war zu jener Zeit ein glänzendes Musikzentrum, saß doch Friedrich Wilhelm II. auf dem Thron, selbst ein ausgezeichneter Cellist, der das Musikleben intensiv förderte. Acht Jahre später traf Louis Ferdinand erneut auf Beethoven, als er 1804 in diplomatischer Mission in Wien weilte.

Man nannte Louis Ferdinand den „Preußischen Apoll“, weil er von Musik durchdrungen war und mit seinen blonden Haaren und blauen Augen so gut aussah. Dabei lag eigentlich eher etwas Dionysisches, Rauschhaftes in seinem Wesen, das sich auch aufs Erotische erstreckte. Mit 16 Jahren wurde Louis Ferdinand erstmals Vater. Er hatte mehrere illegitime Kinder, lebte zeitweilig mit einer Kaufmannstochter zusammen, heiratete aber nie.

Zeitweise soll der Prinz nichts außer Champagner getrunken haben. Ebenso dekadent: der riesige Schuldenberg, den er durch den Kauf von teuren Damengeschenken und wertvollen Pferden anhäufte.

Andererseits absolvierte Louis Ferdinand eine standesgemäße militärische Karriere bis zum Generalleutnant. Einmal schleppt er todesmutig einen verletzten Soldaten aus dem pfeifenden Kugelhagel – die Tat machte ihn deutschlandweit zum Helden.

Held auf dem Schlachtfeld

Als die Gefechte gegen Napoleon bei Jena und Auerstedt begannen, erhielt Louis Ferdinand das Kommando über eine Vorhut von achttausend Mann. Am 10. Oktober 1806 fiel der gerademal 33-Jährige während der Schlacht bei Saalfeld in einem Handgemenge.

Hochbegabt, gut aussehend, den frühen Heldentod gestorben – das sind ideale Bestandteile für eine verklärende Legende. Theodor Fontane schuf die wohl bekannteste Huldigung des Prinzen: „Sechs Fuß hoch aufgeschossen, ein Kriegsgott anzuschaun, der Liebling der Genossen, der Abgott schöner Fraun“, beginnt seine Ballade.

13 Klavierwerke hinterlassen

Für die Musikwelt ist der frühe Tod Louis Ferdinands ein tragischer Verlust, war doch der Prinz ein hochbegabter, zugleich eigenständiger Komponist. Zwar hat er nur 13 Werke hinterlassen; ausschließlich Kammermusik mit einem brillanten Klavier im Mittelpunkt. Doch seine gefühlvolle, innige Musik gilt heute als wegweisend für Romantiker wie Schumann oder Mendelssohn.

Gesprächskonzert mit dem Linos Piano Trio

Das Linos Piano Trio beleuchtet in seinem Gesprächskonzert das Schaffen Louis Ferdinands und seine Beziehung zu Beethoven. Auf dem Programm steht das c-Moll-Trio op. 1, mit dem sich Beethoven der Wiener Öffentlichkeit erstmals als Komponist präsentierte und dabei sogleich seinen Willen zu Neuem bezeugte: Hatte in den Trios von Haydn und Mozart das Cello meist den Klavierbass verdoppelt, gesteht Beethoven jedem der drei Instrumente seine Unabhängigkeit zu.

Außerdem erklingt Louis Ferdinands Trio op. 10, das mit seinen fantasievollen Harmonien und effektvollen Klangfarben ebenfalls neue Wege einschlägt.

Fokus: Beethoven! Das Linos Piano Trio spielt am 6. März 2020 um 20 Uhr im Foyer des Nikolaisaals. Programm: Ludwig van Beethoven: Klaviertrio op. 1 Nr. 3 c-Moll und Prinz Louis Ferdinand von Preußen: Klaviertrio op. 10 Es-Dur

Von Antje Rößler