Potsdam

Bereits vor zwei Jahren war sie zu Gast beim Potsdamer Literaturfestival, im Rahmen der diesjährigen Ausgabe von Lit:Potsdam wird Eva Menasse nun die beliebte Festveranstaltung im Park der Villa Jacobs am 4. Juni bestreiten.

Wie die Festivalveranstalter am Donnerstag bekannt gaben, wird die gebürtige Wienerin ihre Erzählung „Haie“ aus „Tiere für Fortgeschrittene“ vorstellen und auch eine Kostprobe aus ihrem demnächst erscheinenden Roman „Dunkelblum“ geben. Im Anschluss an die Lesung wird sie wohl mit Denis Scheck über „die intellektuellen Scheuklappen des neuen moralischen Rigorismus, die Untiefen der Identitätspolitik und die Freiheit der Satire“ sprechen.

Literatur-Picknick mit Eva Menasse im Park der Villa Jacobs

Die Festveranstaltung ist auch deswegen so beliebt, weil neben festen Sitzplätzen auch sogenannte Picknickplätze gebucht werden können. Mit diesen können sich die Besucherinnen und Besucher dann gemütlich mit einer Decke auf der Wiese niederlassen und bei Bedarf während der Veranstaltung auch etwas essen. Im letzten Jahr war die entsprechende Veranstaltung mit Tausendsassa André Heller komplett ausgebucht.

Wie berichtet, wird das Potsdamer Literaturfestival in diesem Jahr unter dem Motto „Ausnahmezeit - Verstand und Gefühl“ vom 1. bis 6. Juni stattfinden. Zu Gast sind unter anderem Krimi-Grand-Dame Ingrid Noll sowie die viel diskutierten Autorinnen Sharon Dodua Otoo und Mithu Sanyal mit ihren Debütromanen. Auch Lutz Seiler, Daniel Kehlmann und Bernhard Schlink werden zu Gast sein.

Eva Menasse war 2019 gemeinsam mit Robert Menasse in Potsdam zu Gast

Mit der Einladung von Eva Menasse stößt nun eine weitere starke Frau dazu. Schon 2019 zeigte sie sich in Potsdam klug und redegewandt. Damals trat sie gemeinsam mit ihrem Bruder Robert Menasse auf, der in dem Jahr Writer in Residence des Festivals war. Das Ereignis war etwas besonderes: Die beiden Halbgeschwister treten kaum zusammen auf.

Aber auch alleine ist Eva Menasse ein Erlebnis. „Es muss möglich sein, über alles zu sprechen und alles zu denken“, lautet laut der Lit:Potsdam-Veranstalter ihr Credo. Man darf sich also auf interessante Gespräche freuen – und auf spannende Texte sowieso.

Rober und Eva Menasse 2019 im Hans-Otto-Theater bei Lit:Potsdam. Quelle: Dirk Bleicker

Medientagung und Jugendtag bei Lit:Potsdam 2021

Neben den vielen Lesungen werden in diesem Jahr bereits am 31. Mai rund 20 Experten aus der Buch- und Medienszene sowie Entscheider aus Kulturabteilungen der europäischen Botschaften zum Thema „Schreiben und Publizieren im digitalen Zeitalter“ kommen. Nach abgesagten Buchmessen durch die Corona-Pandemie erhoffen sich die Veranstalter ein „reales Branchentreffen“.

Auch einen spannenden Kinder- und Jugendtag bietet das Festival am 1. Juni, von 13.30 bis 18.30 Uhr findet das entsprechende Programm im Treffpunkt Freizeit Am Neuen Garten statt. Unter anderem stellt Bestseller-Autorin Alice Pantermüller ihr neuestes Buch „Mein Lotta-Leben. Je Otter, desto flotter“ vor. Der Eintritt zu den Jugendlesungen ist frei. (mit dpa)

Von Sarah Kugler