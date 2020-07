Sudrowshof

Christelle Zaurrini hat einen Traumjob. Das darf wörtlich genommen werden: „Manchmal träume ich irgendeine Szene und denke mir: Das kannst du irgendwie verpacken“, sagt sie. Dann sucht sie sich dazu passende Musik und Bilder. Irgendwann formen ihre Gedanken daraus einen Charakter. Um ihn herum baut sie nach und nach eine Geschichte auf. Was könnte ihm passiert sein? Hat er gar ein dunkles Geheimnis?

Geschichten erfinden als Leidenschaft

Christelle Zaurrini ist Autorin. Geschichten zu erfinden, ist ihre Leidenschaft. Am liebsten tut sie das auf ihrer gemütlichen hellgrünen Couch. Dann nimmt sie sich den Laptop, macht es sich bequem und lässt ihrer Kreativität freien Lauf. Acht Bücher sind so bereits entstanden. Die Titel klingen romantisch, aber auch ein wenig traurig: „Sommernachtswende“, „Der perfekte letzte Tag“ oder „Ein letztes Mal für immer“. Es sind Liebesromane. Meist geht es um Menschen und Beziehungen – mit all ihren Problemen: Depressionen, emotionaler Missbrauch, Verlust der Eltern.

Bloß keine oberflächlichen Charaktere

Ihre Geschichten sollen nie nur süß dahinplätschern. „Ich mag keine oberflächlichen Charaktere“, sagt die 28-Jährige. Um eine Handlung realitätsnah und glaubhaft aufzubauen, recherchiert Christelle Zaurrini zuvor zum jeweiligen Thema und lässt sich emotional darauf ein. „Für ’Ein letztes Mal für immer’ habe ich viel in Foren gelesen und viel geweint.“

Der Lohn sind Reaktionen von Menschen, die ihr schreiben, dass es ihnen ganz genauso ergangen sei wie den Figuren in ihren Geschichten. „Das ist sehr berührend.“ Ein anderes Mal verbringt sie mit ihrer Freundin Sarah Stankewitz, die ebenfalls Autorin ist, einen Urlaub in Finnland. Beide lassen ihre Erlebnisse und Erfahrungen in Buchprojekte einfließen. Das Talent, Menschen mit Geschichten zu erreichen, hat sie nicht in einem Kurs oder bei einem Lehrer gelernt. Sie ist Autodidaktin.

Ein Film bringt sie zum Schreiben

Ausgerechnet ein Film bringt den Stein ins Rollen. „Ich sah den ersten Teil von ’Die Tribute von Panem’ im Kino und war absolut begeistert. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht, aber nicht so lange warten, bis der zweite Teil im Kino läuft“, erinnert sie sich.

Kollegen empfahlen ihr daraufhin: „Dann lies doch die Bücher.“ Aber davon war sie zunächst wenig begeistert. „Ich dachte: Lesen, nee, das ist nicht so meins.“ Aber Neugier und Ungeduld waren zu groß. Also tat sie es doch – und merkte schnell: „Wow, das ist ja noch viel toller, als Filme zu gucken. So kam ich zum Lesen und hab alles ’verschlungen’, was mir in die Finger kam.“

Darunter waren auch Liebesromane. Doch die fand sie meist langweilig. Also dachte sie sich: Das kann ich besser – und fing an, selbst einen Liebesroman zu schreiben. Das war 2015. Aktuell arbeitet sie an ihren neunten Buch, steht da aber noch ganz am Anfang.

Neubeginn in Wittstock

Ein Neubeginn ergab sich für Christelle Zaurrini 2019 auch ganz privat. Da zog die gebürtige Luxemburgerin nach Wittstock – der Liebe wegen. Seit kurzem lebt sie mit ihrem Freund Patrick Thomas und Hund Rusty in Sudrowshof. „Das war ein großer Schritt für mich, aber für Patrick hab ich ihn gern getan“, sagt die gelernte Augenoptikerin.

Derzeit absolviert sie aber ein Fernstudium zur Touristik-Managerin und arbeitet zeitweise in einem Wittstocker Reisebüro. „Die Zukunft wird zeigen, wo es mich hinführt. Ich bin da ganz offen.“ Ein großer Traum, sagt sie, wäre ein Gnadenhof für Tiere. Aber das sei momentan weit weg.

Näher liegen da schon neue Geschichten. Bei der Vermarktung ihrer Bücher bevorzugt Christelle Zaurrini das sogenannte Selfpublishing. Es ermöglicht Autoren, über entsprechende Internetdienste ihre Werke professionell an den Markt zu bringen. Nach schlechten Erfahrungen mit einem Lektor fungieren jetzt Freunde und Verwandte als Probe-Leser und Fehlerfinder.

Die Covergestaltung ist ihr wichtig

Besonders großen Wert legt die Autorin auf die Gestaltung ihrer Cover. Das überlässt sie einer Designerin. Nicht weniger Aufmerksamkeit bekommt der Buchtitel. „Das ist überhaupt das Schwierigste. Aber wenn ich ihn habe, ist das auch eine Motivation für mich, weiter zu schreiben.“

Ihr großes Vorbild ist dabei Colleen Hoover. „Sie ist meine Schreibgöttin“, sagt Christelle Zaurrini und schwärmt von Hoovers Fähigkeit, Dinge ausführlichst, aber interessant beschreiben zu können. Bücher würden heute meist als E-Books gekauft, kaum mehr in klassischer Papierform, sagt die Neu-Wittstockerin, die auch auf Buchmessen unterwegs ist.

„Ich bin froh, wenn ich meine Kosten wieder raushabe.“

Sie selbst habe zwar schon ein paar Tausend Exemplare verkauft, aber leben könne sie davon nicht. „Ich bin froh, wenn ich meine Kosten wieder raushabe. Es ist ein Hobby.“ Doch sie möchte es nicht missen. „Ich habe so viele Menschen über die Bücher kennengelernt – darunter Paddy, meinen Freund, oder auch Sarah Stankewitz. Christelle Zaurrini – das ist übrigens ihr echter Name – ist sogar froh, nicht davon leben zu müssen. Denn es gebe immer mehr Autoren. Erfolg zu haben, werde von Jahr zu Jahr schwieriger. „Ich möchte mir keinen Druck machen. Dann hätte ich wohl auch keinen Spaß mehr daran.“

Von Björn Wagener