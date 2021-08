Potsdam

Europapolitik, Ost- und West-Aufarbeitung, sexueller Missbrauch und Misogynie: In ihrem aktuellen Roman „Blaue Frau“ verknüpft die Potsdamer Autorin Antje Rávik Strubel mehrere große Themen mühelos miteinander. Nun steht sie mit dem Buch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Erzählt wird in dem Roman von Adina, eine Figur, die Strubel bereits für ihren Episodenroman „Unter Schnee“ kreierte. Quasi rückwärts erzählt sie nun in „Blaue Frau“ ihre Geschichte. Adina verbringt ihre Jugendzeit im tschechischen Harrachov. In einem Chat-Room mit dem Namen “Rio“ ist sie als kleiner Mohikaner unterwegs, später wird dieses Alter-Ego ihr stärkster Verbündeter.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Blaue Frau“ ist ein intensiver und literarisch anspruchsvoller Roman

Irgendwann geht sie nach Berlin, lernt dort die unkonventionelle Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in der Uckermark vermittelt. Dort begleitet sie die ersten Schritte eines neu entstehenden Kulturzentrums, bis ein deutscher Investorenbeschaffer auftaucht. Niemand glaubt Adina die Gewalt, die er ihr antut, also flieht sie nach Helsinki und lernt dort den estnischen EU-Abgeordneten Leonides kennen, mit dem sie eine Beziehung beginnt. Als sie auf einem Empfang ihrem Peiniger begegnet, flüchtet sie in ihr Wohnungsversteck - bis sie sich schließlich entschließt, ihrem Trauma entgegenzutreten.

Strubel erzählt all das mit einer ganz feinen, präzisen Sprache, die nicht nur Adinas Gefühlswelt haargenau ausleuchtet, sondern auch einen Rhythmus entwickelt, der einen nicht mehr los lässt. Unterbrochen wird dieser lediglich von der titelgebenden blauen Frau, die in Zwischenkapiteln auftritt und eine Art Metaebene bildet, in der Reflexionen über das Erzählen, das Schreiben und Wahrheiten möglich sind. „Blaue Frau“ ist ein inhaltlich sehr intensiver, klug geschriebener und literarisch anspruchsvoller Roman, der nach dem Lesen noch lange nachhallt – es ist zu hoffen, dass er in einem Monat auch auf der Shortlist bleiben darf.

Die Preisverleihung findet am 18. Oktober statt

Insgesamt 20 Autorinnen und Autoren können sich laut dem Börsenverein Hoffnungen auf den Deutschen Buchpreis 2021 machen. So haben es unter anderem Christian Kracht, Heinz Strunk, Shida Bazyar, Franzobel, Monika Helfer und Franziska Hoppe mit ihren neuen Romanen auf die Auswahlliste geschafft. Unter den 20 Nominierten finden sich auch Mithu Sanyal mit ihrem ersten Roman „Identitti“ und der Bachmann-Preisträger Ferdinand Schmalz mit seinem Debütroman „Mein Lieblingstier heißt Winter“.

„Die Jury freut sich, mit der Longlist eine Auswahl getroffen zu haben, die das erzählerische Experiment ebenso würdigt wie den realistischen Roman, das Komische wie das Surreale“, sagte Jurysprecher Knut Cordsen, Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk. „Diese 20 Bücher nehmen Herkunft und Geschichte ebenso in den Blick wie zentrale Fragen der Gegenwart.“

Nachdem die Jury zunächst 20 Titel für die sogenannte Longlist ausgewählt hat, wird diese am 21. September dann auf sechs Titel, die Shortlist, verkürzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verkündet. Die Preisverleihung findet am 18. Oktober statt. Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird seit 2005 verliehen. Im vergangenen Jahr ging er an Anne Weber für ihren Roman „Annette, ein Heldinnenepos“.

Von Sarah Kugler, dpa