Berlin

Wer gewinnt eine goldene Lola? In Berlin wird an diesem Freitag (17.30 Uhr) der Deutsche Filmpreis verliehen. Mit zehn Nominierungen ist das Drama „Gundermann“ des Potsdamer Regisseurs Regisseur Andreas Dresen der Favorit für den Deutschen Filmpreis. Der Film über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann (1955-1998) ist unter anderem als bester Spielfilm, für die beste Regie und das beste Drehbuch nominiert.

Andreas Dresen arbeitete für dieses Werk erneut mit seinem langjährigen Team zusammen, übrigens allesamt Absolventen der Babelsberger Filmhochschule: Andreas Höfer stand hinter der Kamera, für das Szenenbild war Susanne Hopf verantwortlich und das Drehbuch schrieb erneut Laila Stieler. Und der Potsdamer Peter Hartwig übernahm die Produktion.

Auch die von Studio Babelsberg koproduzierte Verfilmung des Kinderbuchklassikers „ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ hat Hoffnung auf die Lola. Die von Dennis Gansel inszenierte Verfilmung entstand in Babelsberg und ist als bester Kinderfilm und für das beste Szenenbild nominiert.

Mit „Das schönste Mädchen der Welt“ hat es eine pfiffige Teenie-Komödie in die Endauswahl geschafft. Über drei Nominierungen kann sich Aron Lehmann freuen, der ebenfalls in Babelsberg studiert hat, und hier Regie führte und das Drehbuch schrieb. Das Drama „ Styx“ über eine Seglerin, die auf dem Meer auf ein Flüchtlingsboot trifft, kommt auf sechs Nominierungen.

Mit jeweils fünf Nominierungen gehen Fatih Akins Serienmörderporträt „Der Goldene Handschuh“ und der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ über die Kindheit des Entertainers Hape Kerkeling ins Rennen. Den Film über Kerkelings Kindheit sahen mehr als 3 Millionen Zuschauer im Kino - dafür wird er als „besucherstärkster Film“ ausgezeichnet.

Freude beim Medienboard Berlin-Brandenburg

Große Freude herrschte beim Medienboard Berlin-Brandenburg nach der Bekanntgabe der nominierten Filme: Zwölf Medienboard-geförderte Filme gehen mit insgesamt 37 Nominierungen ins Rennen um den Deutschen Filmpreis.

„Das ist spitze und der beste Beweis für die Vielfalt des Filmstandorts Berlin-Brandenburg! Herzlichen Glückwunsch an alle Lola-Anwärter*innen! Vom Entertainment-Kino über preisgekrönte Dokumentarfilme bis hin zum Arthouse-Juwel - anything is possible dank der kreativen Filmschaffenden der Hauptstadtregion“, freut sich Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus.

ZDF zeigt die Verleihung zeitversetzt

Der Deutsche Filmpreis ist mit knapp drei Millionen Euro der höchst dotierte Kulturpreis hierzulande, das Geld kommt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU). Insgesamt werden 19 Auszeichnungen verliehen, darunter für den besten Dokumentarfilm, die beste Regie sowie die beste weibliche und männliche Hauptrolle.

Das ZDF zeigt die Verleihung zeitversetzt ab 22.55 Uhr. Moderiert wird der Filmpreis von den Schauspielern Désirée Nosbusch und Tedros Teclebrhan. Rund 1900 Gäste werden am späten Nachmittag am Berliner Funkturm erwartet.

Von Claudia Palma