Berlin

Am Samstag startet das zweitägige Lollapalooza-Festival in Berlin. Neben internationalen Top-Acts wie US-Senkrechtstarterin Billie Eilish und dem Rockduo Twenty One Pilots wird vor allem der Auftritt der beiden Rapper Casper und Marteria mit Spannung erwartet. Die beiden mussten am letzten Wochenende ihr Konzert in Essen abbrechen, nachdem eine Wand aus LED-Monitoren ins Publikum gestürzt war – und 28 Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Bereits am Montag schrieb Casper, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Griffey heißt, bei Facebook: „Wir wünschen euch eine schnelle Genesung und sind in Gedanken bei euch!“

Letztes gemeinsames Konzert in diesem Jahr

Viele Fans warten jetzt gespannt, ob und wie Casper und Marteria bei ihrem ersten Auftritt nach dem Unfall darauf eingehen werden. Zudem wird es das letzte gemeinsame Festival der beiden in diesem Jahr sein. Der Gig beginnt um 18.30 Uhr und soll 90 Minuten dauern. Neben gemeinsamen Songs wie „Champion Sound“ und „Chardonnay & Purple Haze“ werden Casper und Marteria auch ihre eigenen Songs performen.

