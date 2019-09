Potsdam

Was für ein Kontrast? Gut 20 Jahre liegen zwischen den beiden Bildern. Hier die moderne Frau, die sich, wie für ein Foto-Porträt, selbstbewusst in Pose wirft. Dort das junge Paar, mit in sich gekehrten, von einander abgewandten Blicken – die Gesichter zweier Menschen, die schon viel hinter sich zu haben scheinen.

L...