Judith Schalansky spricht im Huchel-Haus über persönliche Verluste

Wilhelmshorst

Von der Veranstaltung bleibt diese Zeitungsnotiz. Und auch die wird irgendwann verschollen sein. Judith Schalansky stellte am Donnerstagabend in Wilhelmshorst ( Potsdam Mittelmark) ihr gefeiertes Buch „Verzeichnis einiger Verluste“ vor. In zwölf stilistisch sehr unterschiedlich angelegten Texten, jeder genau 16 Seiten lang, folgt die Suhrkamp-Autorin einem tiefen Seufzer, den sie schon im Vorwort ausstößt: „Am Leben zu sein bedeutet, Verluste zu erfahren“.

Beispiele aus Natur und Kultur

Für das elegische Lebensgefühl führt die Enddreißigerin Zeugnisse der Natur- und Kulturgeschichte ins Feld, etwa den um 1960 ausgestorbenen Kaspischen Tiger oder die antike Liebesdichtung von Sappho, die im alten Byzanz verloren ging. In einigen Abhandlungen begegnet der Leser dann aber auch Menschen und Ereignissen, die Judith Schalansky persönlich geprägt haben.

Fast unsichtbare Bilder

Was zeichnet diese Autorin aus? In der angenehmen, mikrofonfreien, intimen Atmosphäre im voll besetzten Peter-Huchel-Haus spricht Moderator Steffen Richter sogar von einem „Markenkern“. Schalansky, die bis 2007 an der Potsdamer Fachhochschule Kommunikationsdesign studiert hat, beruft sich zunächst auf die Gestaltung ihrer Bücher, die sie selbst bestimmt. „Das ,Verzeichnis der Verluste‘ fühlt sich deshalb so gut an“, meint sie, „weil im Pappeinband Lederreste verarbeitet wurden. Pures Leder schien selbst mir zu prätentiös.“ Dann öffnet sie das Buch und zeigt schwarz auf Dunkelgrau gedruckte, fast unsichtbare Bilder. Fast jeder Besucher erwirbt im Anschluss mindestens ein Exemplar und lässt es von ihr mit einem originellen Stempel versehen und signieren.

Dorf ohne Gutsschloss

„Nicht nur Texte und Bilder, auch Fakten und Fiktionen gehen bei Judith Schalansky eine interessante Verbindung ein“, unterstreicht der sichtlich angetane Moderator und staunt nicht schlecht, als Judith Schalansky autobiografische Bezüge klar benennt. Sie liest zwei Texte, die unmittelbar mit ihrem Leben zu tun haben und Verluste nicht nur als theoretische Exkurse erscheinen lassen. Zunächst „Das Schloss der von Behr“. Die Autorin ist in einem Plattenbau in Behrenhoff bei Greifswald aufgewachsen.

Wo bis 1945 das Gutsschloss stand, klaffte eine Lücke. Der herrschaftliche Park, die Ställe und Scheunen verweisen auf das fehlende Zentrum. „Wir wohnten neben der Kirche, aber sie bedeutete nichts“, bekennt die Lehrerstochter, die von einer Kusine überhaupt erstmals erfährt, dass es den Tod gibt.

Der andere Text, „ Palast der Republik“, kommt als Short Story daher. Das 2006 abgetragene Bauwerk ist hier Kulisse für einen Ehebruch. „Das ist die Geschichte meiner Eltern“, klärt Schalansky auf. „Mir war es ganz wichtig, eine private Geschichte zu erzählen. Denn das war für viele der Zugang zu diesem repräsentativen Haus.“ Auch die rigorose Trennung ihrer Eltern habe „mit dem Tabula rasa von 1945 zu tun und mit der Geschichtslosigkeit der DDR“.

Der Schriftsteller Lutz Seiler, Gastgeber im Peter-Huchel-Haus. Quelle: Karim Saab

Die Lesung von Judith Schalansky fand im Beisein des Schriftstellers Lutz Seiler („Kruso“) statt. Der Hausherr sagte über das Buch seiner Kollegin: „Ich habe selten etwas so Kluges über Zeit und Vergänglichkeit gelesen“ und erzählte am Rande, dass er gerade sein Manuskript für seinen nächsten Roman abgeliefert hat. „Stern 111“ erscheint am 8. März bei Suhrkamp und hat 527 Seiten.

Von Karim Saab