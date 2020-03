Lutz Seiler gewinnt mit „Stern 111“

Potsdam

Jetzt hat er ihn also! Schon 2010 war Lutz Seiler mit seinem Erzählband „Die Zeitwaage“ für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Mit seinem aktuellen Roman „Stern 111“ hat es nun endlich geklappt. „Dieser Roman leuchtet auf jeder Seite“, so begründete die Jury ihre Entscheidung bei der Vergabe am Donnerstag, die wegen der Absage der Leipziger Buchmesse aus dem Studio von Deutschlandfunk Kultur gesendet wurde.

Auch Seiler hat die Nachricht aus dem Radio erfahren, er saß am Frühstückstisch im Peter-Huchel-Haus, gelegen in Wilhelmshorst ( Potsdam-Mittelmark), dessen künstlerischer Leiter er ist. „Wir haben uns sehr gefreut“, sagte er dem Deutschlandfunk Kultur, „zumal der Preis aus meiner Lieblingsstadt Leipzig kommt.“

Der MAZ schrieb Lutz Seiler nach der Preisvergabe eine SMS. Mit Blick aufs eingeschränkte öffentliche Leben und der abgesagten Buchmesse formulierte er: „Vielleicht bewirkt ja die Verknappung der Ressource ,lebender Autor’ eine Konzentration aufs Buch, auf den Text, um den es eigentlich geht. Zeit zum Lesen wird jetzt genug sein.“ Er selbst verbrachte den Tag der Ehrung in vielen Radiostudios, die versuchten, „ausgefallene Messeveranstaltungen zu kompensieren“, doch sie „werden das nicht schaffen“.

Den dritten großen Preis gewonnen Lutz Seiler wurde am 8. Juni in Gera/ Thüringen geboren. Er leitet das Peter-Huchel-Literaturhaus in Wilhelmshorst ( Potsdam-Mittelmark). Nach Ingeborg-Bachmann-Preis (2007) und Deutschem Buchpreis (2014) hat Seiler nun den Preis der Leipziger Buchmesse mit dem Roman „Stern 111“ ( Suhrkamp, 528 Seiten, 24 Euro) erhalten. Zuletzt gewannen in Leipzig Anke Stelling (2019), Esther Kinsky (2018), Natascha Wodin (2017) und Guntram Vesper (2016).

„Unsere Eltern sollen es einmal besser haben. Etwas stimmte nicht mit diesem Satz“, schreibt Seiler in seinem ausgezeichneten Roman, in dem er mit einer untergründigen Ironie von den wilden Nachwendejahren erzählt, die für diesen Schriftsteller bisher untypisch war. Als die Mauer fällt, bekommt die Hauptfigur Carl Bischoff ein aufgeregtes Telegramm aus Gera: „wir brauchen hilfe komm doch bitte sofort deine eltern.“ Gleich macht sich der Mittzwanziger auf den Weg, um daheim zu erfahren, dass seine Eltern in den Westen gehen wollen. Jetzt. Nachdem die Grenze offen ist.

Carl versteht die Welt nicht mehr. Seine sparsamen Eltern lassen alles zurück, um etwas zu erleben, „etwas, das noch einmal alles sprengen konnte (und sprengte), obwohl der Plan für den Rest des Lebens doch längst ausgearbeitet gewesen war.“ Mit dem Rucksack „nehmen sie den Westen in Angriff. Wie eine ihrer Wandertouren“. Carl soll das Haus in Gera hüten. Doch daraus wird nichts. Mit dem alten Schiguli des Vaters fährt er nach Berlin, um sich dort als Dichter zu etablieren. Von der Hausbesetzerszene der Oranienburger Straße wird er aufgenommen und ist Mitglied einer „Aguerilla“, die alle Keller miteinander verbinden will und im Untergrund die Kneipe „Assel“ betreibt.

In zwei Handlungssträngen erzählt der 1963 selbst in Gera geborene Lutz Seiler von der Odyssee der Eltern im Westen und dem Leben Carls als kellnernder Dichter, der in Berlin seine Jugendliebe Effi wiedertrifft und sich prompt noch einmal in sie verliebt. Wie Sterne auf zwei entgegengesetzten Umlaufbahnen kreisen sie umeinander.

Der Ursprung als Dichter bleibt erkennbar

Seine Sprache ist nicht mehr so sehr mit Bildern gesättigt wie in den frühen Texten. Doch es gibt immer noch genug Metaphern und surreale Szenen, die Seilers Ursprünge als Dichter („pech & blende“, 2000) offenbaren und seinen Sound definieren. Manche der expressiven Passagen im Keller lassen an Wolfgang Hilbig denken, der wie Seiler als Arbeitersohn zwischen Bergbauhalden aufgewachsen ist.

Seiler versteht es, Atmosphäre zu erschaffen. Seinen schillernden Porträts der Autonomen rund ums Tacheles und in der Rykestraße merkt man an, dass er die Menschen dieser Szene kennt, aus eigener Anschauung. Alles ist autobiographisch und doch ein Roman. Selbst Edgar Bendler und Kruso aus seinem gleichnamigen Bestseller, für den Seiler 2014 den Deutschen Buchpreis erhielt, haben einen kurzen Gastauftritt.

Trotzdem ist das Buch nicht die Fortsetzung seines Hiddensee-Roman, auch wenn es erneut aus dem Aussteiger-Milieu berichtet. Ein großer Wurf ist es allemal. Lutz Seiler erzählt von großen Lebensträumen, die im Lauf der Jahre verlorengehen und dem Alltag zum Opfer fallen. So wie Carl einmal ein Dichter werden will, wollte sein Vater als Mitglied des „Akkordeon- und Mandolinenorchesters der SDAG Wismut“ früher Musiker werden und in die USA gehen. Dann aber kam die Mauer, und die Eltern richteten sich ein in den Verhältnissen der DDR.

Das alte Stern-Radio, an das Carl sich noch erinnert, verbindet den Sohn mit den Eltern. Als sie jung waren und er noch ein Kind gewesen ist, hörten sie gemeinsam auf Radio Luxemburg oder AFN die Songs von Chuck Berry und Bill Haley. Die Musik war alles, was ihnen von ihrem Lebenstraum geblieben war. Noch heute meint Carl mitunter das pränatale Rauschen des Radios zu hören. Es macht ihm Mut, seinen Weg zu gehen, dieses Rauschen der Vergangenheit.

Von Welf Grombacherund Lars Grote