Und ja, es darf auch mal bestuhlt sein: Für Long Distance Calling in der Kulturkirche Altona sowieso. Die Münsteraner laden mit ihren tropfenden, schwellenden, weithin hallenden Stücken geradezu ein, es sich etwas bequem zu machen, damit man sämtlichen Entwicklungen in ihrem ausladenden Sound ausgeruht folgen kann. Der Instrumental-Vierer rockt und driftet durch Zeit und Raum. Bringt uns in die Nähe von Pink Floyd und sogleich wieder fort. Erhaben und bildbeschwörend wie der passende Albumname – Stummfilm.

Long Distance Calling: STUMMFILM – Live From Hamburg. InsideOut Music/ Sony.

Bitter-süß steigen Leprous in ihr neuestes Werk ein. Mit Keyboards, die aus den Siebzigern geborgt scheinen und etwas orientalische Streicher nachahmen. Mit Leidenskraft schraubt Einar Solberg seine Stimme in die Höhe. Das Schlagzeug tänzelt und wuchtet. Dieser Fünfer aus der norwegischen Provinz Telemark inszeniert das kammermusikalische Drama genauso gekonnt wie die wie eine Arie gestaltete Nummer im mittleren Tempo. Halbdüster, pompös und sogar dem Pop zugewandt. Wie A-ha mit deutlich progressiver Tendenz.

Leprous: Pitfalls. InsideOut Music/ Sony.