Potsdam

Alles prima? Mitnichten. Schon mal gar nicht für Amigo The Devil, obwohl er sein jüngstes Album „Everything Is fine“ genannt hat, der Schalk. Eine Behauptung, denn Amigo The Devil ist nicht einmal der Typ, für den das berühmte Glas immer halb leer ist.

Vielmehr könnte es sein, dass Danny Kiranos, der sich auf der Bühne Dein Freund der Teufel nennt, Lieder anstimmt, bei denen die Bierseidel nur so durch die Luft sausen oder, was sehr viel wahrscheinlicher ist, auf den Schädel eines unliebsamen Zeitgenossen krachen.

Mehr davon Solange es Menschen gibt, die die Traditionen des britischen Folk genauso verinnerlicht haben, wie auch den Mut, sich anderen aktuellen Strömungen nicht zu verschließen - solange gehen die Herzen auf für solche Musik. Für ihren zarten Zauber und für die Zeit, die man eintaucht und sich glücklich treiben lassen kann. Sam Lee ist so einer, der feinnervig wie einfallsreich diesen Weg beschreitet und schon sagenhaft alten Songs neuen Glanz und Atem verleiht. Übrigens: Sam Lee, den Liedsammler und Naturschützer, könnte man schon im Kino gehört haben. Denn Guy Ritchie hat ihn auf die Tonspur seines Films über König Artus geholt. Sam Lee: Old Wow. Cooking Vinyl/ Sony.

Also, liebe Zuhörer, Amigo The Devil bringt sein Banjo oder die Gitarre in Anschlag – und dann mäht der Folkie aus Miami sein Publikum mit Schwung nieder. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Denn sonst gingen ihm ja wohl bald die Zuhörer aus.

Extratipp Eine Stimme, so nahbar und bezwingend vom ersten Moment an. Eine Steel-Gitarre, die wunderbar schluchzt wie man es sich – eigentlich immer – wünscht. Da ist jeglicher Widerstand zwecklos. Diese sofortige Selbstaufgabe hat einen ganz besonderen Grund: Emma Hill. Die Sängerin aus Alaska und der Multi-Instrumentalist Bryan Daste aus Washington – sie lassen keine Wünsche offen, wenn es darum geht, sich geschmackvoll ausstaffierten, offen gedachten Folk auszudenken – mit strahlenden Harmonien. Emma Hill spielt am 23. Februar um 19 Uhr im Art Stalker in Berlin-Charlottenburg.

Aufgeschlossene Konzertbesucher lauschen seinen schwarzhumorigen, zumeist blutvollen Geschichten nur allzu gern. Moritaten, Ausbrüche von Wahnsinn und andere erschröckliche Dinge sind das Betätigungsfeld dieses Sängers.

Das Konzert: Amigo The Devil spielt am Sonnabend, dem 22. Februar, um 19 Uhr im Cassiopeia in Berlin-Friedrichshain.

Von Ralf Thürsam