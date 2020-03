Potsdam

Papa Roach macht niemand mehr etwas vor: Alternative Rock mit vielen Alternativen. Es geht gar heftig zu. Das dürfte bei Batushka aus Polen oder Enterprise Earth genauso sein.

9. März: Papa Roach

Das Rockradio kommt ohne einen Kracher wie „Last Resort“ ganz gewiss nicht aus. Doch Papa Roach geben sich nun einmal nicht mit den Lorbeeren früherer Jahre zufrieden. Der Vierer aus Kalifonien, der seit 1993 auf Alternativen bedacht manche stilistische Veränderung durchzog, legte im Vorjahr seine Platte „Who Do You Trust“ vor. Das Quartett um die Gründungsmitglieder Jacoby Shaddix und Jerry Horton kann bretthart, kann Melodien und lässt genug Zeit zum Toben und Mitbrüllen.

Dass die Band mit ihren Stücken zwischen Alternative, Rock, Punk, Elektronik und mehr weltweit eine riesige Fan-Gemeinde um sich geschart hat, ist nur selbstverständlich. Zumal: Papa Roach kommen ihren Anhängern nicht nur durch ihre Songs nahe. Nähe, Verständnis und Musik gehören für sie untrennbar zusammen. Beeindruckend, heftig, konsequent.

Mit auf Tour gehen Hollywood Undead. Diese Untoten mixen Rock, Metal und Rap zu einer unwiderstehlichen Unverschämtheit. Zudem zeigen Ice Nine Kills mächtig Wut und Kante.

11. März: Batushka oder lieber Enterprise Earth?

Warten in der Dunkelheit, bis ein göttliches Licht sie vertreibt? Batushka aus Polen lässt sich von der Macht und Großartigkeit liturgischer Gesänge orthodoxer Christen leiten.

Die Truppe bezieht diese auf ihrer zweiten Platte „Hospodi“, was im Altslawischen so viel wie Gott bedeutet, in den prächtig gesteigerten wie geprügelten Black Metal ein. Chöre und Glocken treffen auf Metal und Gothic Rock.

Batushka halten eine Totenmesse ab – eine Wache zu Ehren der Verblichenen, gespeist aus uralten Volksliedern und Klagegesängen. Zugegen und zu hören sind zudem die böswilligen Malevolent Creation aus Florida.

Qual der Wahl – am selben Abend bekommt man auch das Viererpack aus Rings Of Saturn, Enterprise Earth, Traitors und Brand Of Sacrifice geboten. Nehmen wir einfach nur mal Enterprise Earth. Die kommen aus dem äußersten Nordwesten der USA.

Und sie haben einen famosen Brüll-Artisten am Mikro: Dan Watson. Dazu Spitzen-Geschredder von BJ Sampson an der Gitarre und die obligaten Attacken an den Double-Drums.

EXTRATIPP Eiskalt drischt diese Band aus Oslo drauf los: Eine der wohl kältesten Regionen der Erde trägt sie im Namen: Sibiir. Zuletzt präsentierte der Fünfer sein Album „Ropes“. Es handelt von Dingen, in die wir uns heillos verstricken. Es geht unter anderem um Angstzustände, Klima-Krise und das kapitalistische System, das versagt. Benannt wird zudem die persönliche Passivität gegenüber offenkundigen Missständen. Also Seile, Strang und Fallschlingen zuhauf. Übersetzt in ein kompromisslos brutales Dröhnen, das sich gleich bei mehreren Metal-Subgenres großartig bedient. Sibiir und Haven spielen am Sonnabend, dem 7. März, um 19.30 Uhr im Cassiopeia in Berlin-Friedrichshain.

Vertrackte Rhythmen, Dissonanzen, Chaos, seltener ein Aufatmen in akustischen Phasen wie im kurzen „Requiem“. Meist dominiert ein mannigfaltiger Mordslärm auf „Luciferous“, dieser dritten Platte der Deathcore-Truppe.

Die Konzerte: Papa Roach, Hollywood Undead und Ice Nine Kills spielen am Montag, dem 9. März, um 19 Uhr in der Verti Music Hall in Berlin-Friedrichshain. Batushka sind am Mittwoch, dem 11. März, um 19.30 Uhr im Nuke- Club in Friedrichshain zu Gast. Rings Of Saturn, Enterprise Earth und Traitors geben sich am 11. März um 19 Uhr im Cassiopeia in Friedrichshain die Ehre.

Von Ralf Thürsam