Jimi Hendrix’ Band of Gypsys existierte nur für einen Augenblick in der Geschichte der Rockmusik. Und dennoch schuf sie mit ihren Konzerten im Fillmore East in Manhattan Musik, die künftige Bands und Künstler prägte. Alle vier Konzerte erscheinen jetzt auf der Box „Songs for Groovy Children“ – am 22. November auf CD, am 13. Dezember auf LP.