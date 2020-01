So manchen Blumenkranz windet man sich im kurzen nordischen Sommer, wenn die Sonne einfach mal nicht untergehen mag. Der Duft mancher Blumen macht einen ganz irre. Und mitunter – so sagt man – sorgen bestimmte Pilze für – ähem – ausgefallene Träume. Ganz und gar betörende Songs verfassen die Death Hawks. Die vier Finnen werfen nicht nur einmal die Orgel an. Sondern immer. Sie imponieren mit einem wisperndem, leichtfüßigem und daher sehr tanzbarem Disco-Pop. Orientiert an den Siebzigern, Daft Punk und so.

Death Hawks: Psychic Harmony. Svart Music/Cargo.

Während die Finnen wohlig durch die Gegend schweben, ist dagegen die Spannung bei The Mystery Lights kaum auszuhalten: Der Fünfer aus New York sorgt für eine Explosion nach der anderen. Olle Hammond-Orgel, Gesang, der schnell mal überschnappt, drängelnde Fuzz-Gitarren. Scharf im Tempo. Fein wie sich dieser aufgeraute, hektische Mix aus Sixties, Surf, Garage und Rhythm ‘n‘ Blues angeboten wird. Nicht zu vergessen, das eine oder andere Stück, in dem die Lichter mal Ruhe können. Dann aber umso heller leuchten.

The Mystery Lights: Too Much Tension! Wick/Groove Attack.