Alles macht Ella O’Connor Williams allein, fast alles. Als Künstlernamen wählte sie sich Squirrel Flower. Die Debütantin aus Boston hat jüngst ihre Folk-Platte „I Was Born Swimming“ fertiggestellt. Setzt mal auf verhangene, lang ausklingende Akkorde zur Akustischen, dann wiederum auf die fordernde Elektrische. Betont sparsames Schlagzeug dazu. Und immer wieder ihr zerbrechlicher, bisweilen recht entrückter Gesang. Ein Pendeln zwischen Hoffen und Verzagen. Am 10. Februar um 20 Uhr in der Curfew Bar in Berlin-Kreuzberg.

Squirrel Flower: I Was Born Swimming. Full Time Hobby/Rough Trade.

Eine Stimme, so nahbar und bezwingend vom ersten Moment an. Eine Steel-Gitarre, die so wunderbar schluchzt wie man es sich – eigentlich immer – wünscht. Da ist jeglicher Widerstand zwecklos. Diese sofortige Selbstaufgabe hat einen sehr guten Grund: Emma Hill. Die Sängerin aus Alaska und der Multi-Instrumentalist Bryan Daste – sie lassen keine Wünsche offen, wenn es darum geht, sich geschmackvoll ausstaffierten, dabei offen gedachten Folk auszudenken.

Emma Hill tritt am 11. Februar um 21 Uhr in der Bar BoBu im Friedrichshain auf.