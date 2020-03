Das Piano also. Es plätschert, perlt, plinkert bei June Cocó. Nicht selten kommt es bei der in Leipzig beheimateten Künstlerin auch vor, dass Forscherdrang sie leitet. Dann präpariert sie sogar das für sie wichtigste Instrument. Das muss Liebe sein. Und daher fallen ihr nicht nur hübsche, sondern recht ausgefallene Sachen ein. Wie jüngst für ihre zweite Platte „Fantasies & Fine Lines“. Dazu gehört auch, dass June mit sich selbst singt. Denn neben dem Piano samt seiner perkussiven Potenz manipuliert sie ihre Stimme, macht sie zu der ihrer älteren (?) Schwester oder gleich mal zum hauseigenen Chor. Daneben bezieht sie Elektronik in ihre Stücke ein. Für rhythmische Akzente etwa. Und manches Vögelchen zwitschert dann mit June, die sich mit ihrem Freund in ein Paradies wünscht. Ein zarter Traum. June Cocó ist am Montag, dem 9. März, um 18.30 Uhr im House Of Music in Berlin-Friedrichshain hören.