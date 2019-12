Potsdam

Im norddeutschen Freiluft-Stahlwerk Wacken haben John Diva und seine Raketen der Liebe aus Kalifornien vor einiger Zeit bereits so manches Herz zum Glühen gebracht.

Denn der Fünfer aus San Diego hat so einige Metal-Cover-Versionen drauf – das gute Zeug der Kollegen aus den hochtoupierten, mitunter doch recht haarigen Achtzigern. Glam und Phonstärke gehören wie etliche Klischees zum großen Bühnenspaß der Amerikaner dazu.

Kein bisschen schläfrig: We Sell The Dead. Quelle: Promo

Womit wir schon bei We Sell The Dead sind. Tote verkauft das Quartett aus Göteborg, bestückt mit Mitgliedern von In Flames oder den Spiritual Beggars, keineswegs. Nur: Bis der ewige Schlaf kommt, bis dahin sollte man das Leben ausgiebig feiern.

Extra-Tipp Ein Rock’n‘Roller vorm Herrn war er: Lemmy Kilmister. Unvergessen. Der Frontmann von Motörhead, ist am Sonnabend, vor exakt vier Jahren, verstorben. Daher sollen die Verstärker glühen. Was sonst. Laut sollen die großen Songs von Hawkwind und Motörhead ins Erdenrund schallen. Das Tribut-Konzert am Sonnabend, dem 28. Dezember, führen die beiden Bands Leader Of Down und Nitrogods an. Beginn ist um 20 Uhr im Kesselhaus der Kulturfabrik in Berlin-Prenzlauer Berg.

Mit Hard Rock der guten alten Machart, sagen wir mit einigen deutlichen Anlehnungen an Deep Purple, Rainbow oder Dio. Ende Februar erscheint dann endlich „Black Sleep“ das donnernde Debüt der wackeren Schweden.

Das Konzert:We Sell The Dead und John Diva & The Rockets Of Love spielen am Sonnabend, dem 28. Dezember, um 20 Uhr im Musik &Frieden in Berlin-Kreuzberg.

Von Ralf Thürsam