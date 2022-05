Potsdam

Sie ist gewandt – stimmlich und im Spiel auf der Gitarre: Nina Attal. Die Französin hat eine feines Händchen für Dynamik. So mancher sanfte, beinahe kuscheliger Einstieg – wie er für Soul-Pop charakteristisch ist –, mündet bei ihre in überraschende Ausbrüche auf den Saiten. So kommt ihre Platte „Pieces of Soul“ (Zamora/Groove Atttack) so manches Mal wie auf Samtpfoten daher. Nicht nur einmal scheint entspannter Sound von Amerikas Westküste auf. Doch die Sahnehäubchen obendrauf setzt Nina dann die Slides. Orgel oder Rhodes-Piano bekommen mehr Raum. Oder eben die Momente, in denen die kratzbürstig die Krallen ausgefahren werden. Und es kann schwebend, funky oder jazzig werden. Oder fett wühlender Bluesrock. Den kann man am Mittwoch, 4. Mai, um 22.30 Uhr im Quasimodo hören.

Weil wir so schön beim Nachholen verpasster Gelegenheiten sind: Marc Amacher schaut endlich vorbei. Mit der neuen Scheibe „Grandhotel“ im Tour-Gepäck. Zwar hatte sich der knorrige Blues-Mann aus dem Berner Oberland, der seine Konkurrenten bei der 6. Staffel von „Voice of Germany“ in Grund und Boden spielte, für die Aufnahmen in einem solchen Etablissement eingenistet.

Auf der Suche nach Alternativen Simon Oslender, das 24-jährige Tasten-Wunder aus Aachen, hat sich für „Peace Of Mind“ (Leopard/Broken Silence) der Unterstützung durch den versierten Bass-Veteranen Will Lee und Groove-Maschine Wolfgang Haffner an Fellen und Becken versichert. Zu dritt gehen sie auf eine feinfühlige wie stimmungsvolle Klangreise. Nach Rio, an den Mississippi oder ins Land der Melancholie. Der Jazzer Oslender steuert überdies lockere Vokalisen bei. Und glänzt, aber das wissen wir ja bereits, an den Pianos, auch den elektrischen, an Synthesizern oder der Orgel. Avantgarde als knifflige Angelegenheit. Seit mehr als zehn Jahren werfen kongolesische Musiker beispielsweise aus Bands wie Konono No. 1 und Kasai Allstars ihre Ideen mit denen von ungebundenen Vorwärtsdenkern aus Buenos Aires, Stockholm, Marokko oder New York in einen Topf. Der Veröffentlichung von Congotronic International „Where’s The One“ (Crammed Discs/Indigo) liegen zwar Konzertmitschnitte zugrunde. Die hat Greg Saunier (Deerhoof) allerdings zerlegt und neu zusammengeschraubt. Eine stimulierende Suche nach einer gemeinsamen musikalischen Sprache. In der viele großartige Stimmen zwischen traditioneller oder ritueller Musik, Rock, Jazz, Elektronik oder Hip Hop wahrgenommen werden können. Mit Wucht, Lust und Überschwang betreibt der junge Altsaxofonist Nikola Bankov auf „Dream Chaser“ (AMP Music & Records/Broken Silence) den neuerlichen, merklich aufgefrischten Zusammenschluss von Jazz und Rock. Sogar Sprechgesang wie im Rap und Zappel-Strukturen wie beim Drum ‘n‘ Bass gehören bei Bankov, der aus der Slowakei stammt und gegenwärtig in Aarhus lebt und arbeitet, dazu. Kleine Krönung der freien Interaktion: Randy Brecker (Trompete und Flügelhorn) ist als Duett-Gast dabei.

Doch mit dem dem derben, dunklen, sehr archaischen Blues und dem rohen Rock ’n’ Roll ist das so eine Sache. Das klingt eher nach Keller oder Garage. Da läuft manches wenig kalkulierbar ab. Die Stücke, darunter Cover von Motörhead oder Depeche Mode, werden länger. Mittendrin gibt es psychedelische und röhrende Wendungen. Wie im Jam mit seinen Begleitern. Amacher, der seine erste Gitarre vom Großvater bekam und mehrere Konzerte für Eric Clapton eröffnen durfte, wird ungerührt scheppern wie er mag. Am Donnerstag, 5. Mai, um 22.30 Uhr im Quasimodo.

Wenn er mag, dann scheppert es: Max Paul Maria. Quelle: Martina Woerz

Covid-19 und totaler Rückzug? Nicht für Max Paul Maria. Das kommt gar nicht erst in Frage. Der Songwriter verließ sich eben nicht auf die akustische Gitarre. Vielmehr öffnete der in Berlin lebende Musiker sein Herz ganz weit – für seine jüngste vielfarbige Platte.

Denn „Paradigm Beach“ (Devilduck Records/Indigo) kennt zwar durchaus besonnene wie entspannte Momente. Gibt sich andererseits keineswegs handzahm. Max Paul Maria bäumt sich auf und rockt und rumort.

Dann rumort es

Dann wird es bluesig, dann kann es mal ordentlich krachen und teils auch punky werden. Max Paul Maria kommt mit seiner Band am Sonntag, dem 8. Mai, um 20 Uhr in den Klunkerkranich.

Sanft und elegant gezupft: Joshua Radin. Quelle: Catie Laffoon

Mit spaßigen und zudem gut gemachten TV-Serien kann man sich trefflich die Zeit vertreiben. Mit „Scrubs“ beispielsweise. Womit wir beim Nachwuchsarzt-Schauspieler und Regisseur Zach Braff wären – und seinem Buddy Joshua Radin. Der sanft gestimmte Songwriter tauchte nach dem Stück „Winter“ schließlich noch in weiteren Serien auf. Und hatte letztlich den Mumm, als Musiker sein Leben zu bestreiten. Nun stellt er die Stücke von „The Ghost and the Wall“ (Nettwerk Music Group) vor. Am Dienstag, 10. Mai, um 20 Uhr im Lido.

Von Ralf Thürsam