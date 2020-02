Es ist schon auserlesen, was dieser Däne da auf die Beine stellt. Und damit sind vorderhand nicht diese vielen vortrefflichen Mitmusiker gemeint, die Thorbjorn Risager da an seinen Saiten weiß. Der Gitarrist und Sänger von der Insel Seeland zeigt beträchtlichen Geschmack, was das Soundbild seiner Songs angeht. Der 48-Jährige ist sich immer bewusst, dass Blues nicht nur bedeutet, dass jemand sich geplagt vom Leben traurig an einer Bar hockt. Vielmehr zieht Thorbjorn Risager stets in Betracht, dass Blues Zerstreuung und Vergnügen beim Engtanz verheißt. So hat er diesen trockenen abgehangenen Stil drauf, der sich lässig J.J. Cale nähert, zum anderen karibisches Feeling zulässt. Wie gesagt, erste Klasse, der Mann.

Thorbjorn Risager & The Black Tornado: Come On In. Ruf Records.