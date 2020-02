Potsdam

Grillen zirpen im Gebüsch, verhangene Akkorde dringen heran, ein paar Streicher und eine Klarinette kosen die Stimme von Isobel Campbell. Die Schottin am Cello, die man über Jahre als vokalen Part zu den Jungs der Folk-Pop-Band Belle And Sebastian wahrgenommen und verehrt hatte, haucht weltvergessen die ersten Zeilen ihres jüngsten Solo-Albums „There Is No Other“. Sodann wagt sie sich an erhöhtes Tempo plus wummernde Bass-Figur und elektronischem Taktgeber, um sich erneut in fein gezupfte Tagträume zurückzulehnen.

Doch das ist längst nicht alles. Im Stück „Hey World“, das sich sehr lose an die lakonischen Songs von Nico und The Velvet Underground anlehnt, steigert sich Isobel beträchtlich und findet gegen Ende zum Soul. Neben dunklem Gospel und versponnenem Americana bietet Isobel so einige Finessen auf.

Mehr davon Überaus lieblich und nostalgisch hatten sich die Haden Triplets bereits vor zwölf Jahren mit ihrem Vater, Bandleader und Kontrabassist Charlie Haden und Freunden auf der Platte „Rambling Boy“ vorgestellt. Nun reichen die Töchter Petra, Rachel und Tanya das Liederbuch der Familie nach. Wiederum offenbart sich hier die tiefe Vorliebe für Country und Folk, die Haden (1937-2014) Zeit seines Lebens nicht losließ. Und dies, obwohl er besonders im Free Jazz eindrucksvolle Spuren hinterließ. Aber eben nicht nur dort. Seine Töchter zeigten in der Vergangenheit ebenso wenig Berührungsangst zu Künstlern anderer Genres. Das nun versammelte Song-Dutzend hat außerordentliche vokale Klasse. Nicht nur weil die drei so verschwenderisch harmonieren. Sondern es zeigt, dass in Liedern eine zeitlose Qualität schlummert, die nun erneut zum Leben erweckt wurde. Chapeau! The Haden Triplets: The Family Songbook. Rimeter Records/Thirty Tigers/Bertus-Membran.

Die Mittvierzigerin aus Glasgow legte nach ihrem Ausstieg bei Belle and Sebastian eine beachtliche Solo-Karriere hin. Wie die Duett-Platten mit Mark Lanegan. Intime Dialoge der Frau mit der außerweltlichen Singstimme mit der Raspelkehle von den Screaming Trees. Angelehnt an große Paar-Versuche wie einst jene von Nancy Sinatra und Lee Hazlewood.

Das Konzert: Isobel Campbell tritt am Sonntag, dem 16. Februar, um 20 Uhr im Privatclub in Berlin-Kreuzberg auf.

Von Ralf Thürsam