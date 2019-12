Potsdam

Als Roine Stolt mit Jon Anderson, dem mit einer Jahrhundert-Stimme begnadeten Sänger von Yes, kooperierte, gerieten die Anhänger des Progressiven Rocks ganz aus dem Häuschen. Jetzt aber kehrt der Schwede mit seiner Stammband The Flower Kings zurück.

Mehr davon Hier haben wir einen der Helden der zwar vergangenen, doch niemals verblichenen Ära: Steve Hackett. Der Genesis-Gitarrist, der viele Kompositionen beisteuerte, 1977 nach Peter Gabriel nach ziemlichem Frust bei einer der wichtigsten Bands des Progressive Rock ausstieg, nimmt erneut das Material der Gruppe prüfend in Augenschein und zeigt, wie essenziell und lebendig die Stücke noch sein können. Band und mehr noch, ein ganzes Orchester, sorgen für eine schwelgerische Sternstunde. Klassiker - brillant und reich in den Details. Steve Hackett: Genesis Revisited Band & Orchestra: Live at The Royal Festival Hall. InsideOut Music/ Sony. Ihre künstlerischen Wegehatte sich immer einmal wieder gekreuzt: Nun machen Brett William Kull und J.D. Beck aus Philadelphia gemeinsame Sache als Rise Twain. Mit viel Sorgfalt und Geschmack gestaltet das Duo seinen Songzyklus. Sein gemeinsames Debüt verschafft sich Raum. Hat Atem in geschliffenen Arrangements, im klugem Vokalvortrag und Melodienreichtum. Nicht nur Marillion-Fans sollten damit etwas anfangen können. Rise Twain: Rise Twain. InsideOut Music/ Sony. Diese sechs Freunde äußerst gepflegter Mehrstimmigkeit sollte man lieben. Live werden mitunter noch mehr Sänger aufgeboten. Nicht nur, weil Band um den tonangebenden Multi-Instrumentalisten Sotiris Lagonikas die eine oder andere Erinnerung an die geliebte Theatralik und Sangesakrobatik von Queen heraufbeschwört. Da steckt unerhört viel drin. Die Griechen liefern gleich im Dutzend bestes Handwerk, das progressive Klänge und Erwachsenen-Rock locker überbrückt. Alles ohne beim Spagat geringste Schmerzen zu erleiden. SL Theory: Cipher. ROAR/Soulfood.

Ihr jüngstes Album „Waiting For Miracles“ stößt auf nicht geringere Begeisterung. Von der Einleitung weg schweifen die Blumenkönige umher, nicht nur was die Länge der umwerfend durchgestalteten Songs angeht. Die Suche nach Wundern dauert nun einmal eine gewisse Zeit und will wohl erwogen sein. Wir erinnern uns an die Artur-Legenden, in denen sich die Ritter der Tafelrunde auf die Suche nach dem heiligen Gral begeben.

In mehr als einer Stunde entwerfen Stolt und Co. berückende Landschaften, die den großartigen Duft des Genres in den Siebzigern in Erinnerung rufen, jedoch Raum lassen für instrumentale lyrische Einzelleistungen, fürs Driften in jazzige wie sinfonische Gefilde. Mit dabei sind Iamthemorning und Rikard Sjöblom.

Das Konzert: The Flower Kings spielen am Dienstag, dem 10. Dezember, um 20 Uhr in der Columbia-Theater in Berlin-Tempelhof.

Von Ralf Thürsam