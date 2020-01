Potsdam

Umwege gibt es nicht bei den Soul Thrivers. Hört man das Trio, dann fühlt man sich sofort in einen Blues-Schuppen versetzt. Irgendwo am Mississippi. Wie im Film „Black Snake Moan“ mit dem Farmer und Musiker Lazarus ( Samuel L. Jackson) und der weißen, recht freizügigen Rae ( Christina Ricci). Wer wem das Leben rettet, wer an wen gekettet ist, wer die Last des anderen trägt, das ergibt eine ausgesprochen großartige Fabel.

Da kocht das Publikum. Wie bei Sängerin Dvora Davis. Sie hat Biss und Schmutz in der Stimme, Adam Sikora aus Polen spielt eine klirrend scharfe Gitarre samt feurigen Slide-Einlagen und bläst famos die Mundharmonika, während Nick Morrison präzise und trocken das Schlagzeug bedient. Erst im Herbst nahm die Band – die sich zuvor unter dem Namen Black Kat and Kittens in der Berliner Blues-Szene einen Namen gemacht hatte, sein Album „You Better Watch“ auf.

Mehr davon Nur in gut sortierten Läden für Instrumente und Technik findet man sie noch: die Recorder von Tascam. Vier Spuren. Nicht mehr. DeWolff aus den Niederlanden hatten so ein Ding aufgetrieben, nebst einem nicht minder vorsintflutlichen Synthesizer und einen Sampler mit Schlagzeugmustern. Auf Tour stellte das Trio, das eine Menge Funken aus dem guten Rock’n’Roll vom Schlage Led Zeppelins oder Jimi Hendrix‘ geschlagen hatte, die Geräte an, wann immer sich Gelegenheit bot. Das Resultat: ein sagenhaft souliges, schwebendes Etwas. Mit Hang zu Country und Blues. Wie ein verschollenes Artefakt aus den Achtziger oder älter. DeWolff:Tascam Tapes. Mascot/Rought Trade. Man muss kein Perlentaucher sein, nur gute Ohren haben: Denn hier haben wir eine erste famose Kreuzfahrt durch die Veröffentlichungen des Plattenlabels Big Crown aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn. Es besteht seit drei Jahren und versammelt – was sonst - Perlen. Von Lee Fields, einem Soul-Crooner der alten Klasse, über die vom Hamburger Steel-Drummer angeführte Bacao Rhythm & Steel Band bis hin zu The Shacks aus New York, die äußerst bewandert sind in der Geschichte des Rhythm and Blues, oder Bobby Oroza, geboren in Helsinki. Alle Künstler sollen hier nicht offenbart werden, das verdirbt die Überraschung. Crown Jewels Vol. 1: Big Crown Records/Cargo.

Aber Obacht: Es ist ein roher, unverschämt großartiger Ritt durch die Roots Music, die sich von Blues, Soul und Gospel nährt. Hitzig und schwülheiß wie der Süden der USA.

Das Konzert: The Soul Thrivers spielen am Freitag, dem 3. Januar, um 21.30 Uhr im b-Flat in Berlin-Mitte.

Von Ralf Thürsam