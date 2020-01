Kleines Klangwunder – die Ukulele

Potsdam

Praktisch, kühn geschwungen und gut – die Ukulele passt, keine Frage, in jedes Reisegepäck. Und doch übt das kleine Instrument einen riesengroßen Reiz auf all jene aus, die es zur Hand nehmen. Eddie Vedder, der Frontmann von Pearl Jam ist so einer, der nicht von der Ukulele lassen kann. Wie seine Solo-Stücke zeigen. Jack Johnson, dieser höchst entspannte Surfer, der singt, Filme dreht und sich für saubere Meere stark macht, ist ein anderer Musiker, der nicht ohne das – regulär – viersaitige hölzerne Instrument auskommt.

Dann gibt es noch jene, über die sich sagen lässt, dass sie es zu wahrer Meisterschaft auf der „kleinen Schwester der Gitarre” gebracht haben. Wie Israel „Iz” Kamakawiwo’ole, der uns mit unendlich zarter Stimme seine Version von „Over The Rainbow” hinterlassen hat. Dann wäre da noch Jake Shimabukuro – der in seinen Online-Auftritten millionenfache Begeisterung auslöst. Schließlich wäre da noch Taimane. Die junge Frau kommt wie „Iz” von der hawaiianischen Insel Honolulu. Bereits als Fünfjährige begann sie, Ukule zu spielen. Jake schaute sie als Teenagerin auf die Finger.

Ukulele-Star aus Honolulu. Quelle: Promo

Die Autodidaktin, Komponistin und Produzentin am Theater handhabt ihr Instrument auf virtuose Weise. Man könnte auch sagen, das Staunen hört nicht auf, so lange sie ihre Finger über die Saiten tanzen lässt. Die Musikantin, die Anfang Februar 31 Jahre alt wird, pflegt bei ihren Auftritten einen beträchtlichen Eigensinn. Nicht nur, dass sie Stile miteinander vereint, die niemand für kompatibel erachtete. Sogar mitten in einem Stück kommen stilistische Wechsel und Zitate vor. Von Bach über Flamenco bis hin zur Musik ihrer Heimat. Es kann sogar sein, dass Taimane auch den Maestro Ludwig van Beethoven in seinem Jubiläumsjahr in ihr Spiel einbezieht.

Das Konzert:Taimane gibt am Sonntag, dem 5. Januar, um 17.30 Uhr eine Matinee im Privatclub in Berlin-Kreuzberg.

Von Ralf Thürsam