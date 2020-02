Potsdam

Mit Rock und Reggae tritt Wolf Maahn für die Zukunft des blauen Planeten an, während Tante Polly ihre lebensprallen Geschichten eher mit einem Quäntchen Tristesse versehen.

8. Februar: Wolf Maahn

Fangen wir einfach mal bei Bob Marley an: Mit der Reggae-Ikone – der Rastafari wäre am 6. Februar 75 Jahre alt geworden – stand Wolf Maahn zu Beginn seiner Musikkarriere auf der Bühne. Eindruck und Einfluss, die bleiben. Was das jüngste Album des gebürtigen Berliners gleich mehrfach belegt. Denn Dance Hall Beats und Reggae prägen die Aufnahmen von „Break Out Of Babylon“.

Denn Babylon – der verdorbene imperialistische Westen – muss fallen, lautet eine der Botschaften aus Jamaika. Maahn liefert mit seinem Song-Zyklus ein wortgewandtes Update. In 13 Liedern arbeitet sich der bald 65-jährige Rockmusiker an aktuellen Themen ab: Hemmungslose Gier der wenigen Superreichen, die weltweit einer wachsenden Mehrheit von Habenichtsen gegenübersteht. Ungebremstes Wirtschaftswachstum als Lösung aller Probleme. Bis der Planet wie ein Pferd zuschanden geritten ist.

Ein erschöpfter Erdball droht – der Songwriter Maahn mahnt zur Umkehr. In Geschichten, die davon handeln, wie ein skrupelloser selbstvergessener Multi-Millionär zur Vernunft kommt. Wie sang Marley? One love, one heart. Let’s get together and feel alright. Nur: Diese eine Welt darf nicht schon vorher draufgehen.

6. Februar: Tante Polly

Ist die Erde nun ein einziges Jammertal oder nicht? Die Antwort fällt auch Tante Polly nicht gerade leicht. Der Vierer aus St. Pauli ist hat längst am eigenen Leib erfahren, dass die Wogen mal richtig hochschwappen, aber auch, dass sie sich wieder glätten.

Den Lebensmut verloren? Aber nicht Tante Polly Band. Quelle: Henrietta Pogoda

Also wie? Folgt man dem Titel ihrer Platte, dann ist das Glas halb leer. Tristesse Totale. Mindestens. Auf diese Trostlosigkeit haben die Jungs aus dem Kiez bereits gewartet. Ist ja sonst langweilig. Denn ohne geht ja auch nicht. In dieser Stimmung helfen nur Lieder von Jacques Brel und Liter an Beaujolais.

Die Lösung, falls es überhaupt eine gibt. Hau wech! Mit Seeräuberpolkas, Chansons und Blues-Stücken kommen Sebastian Strehler, Benjamin Leibbrand, Dominik Dittrich und Hajo Cirksena – sie frönten lange dem Jazz – über die Runden. Rotzig und prall. Weise und eben manchmal melancholisch. Stets aber voller Sehnsucht nach Leben.

Die Konzerte: Wolf Maahn und Band treten am Sonnabend, dem 8. Februar, um 20 Uhr in der Wabe in Berlin-Prenzlauer Berg auf. Tante Polly ist bereits am Donnerstag, dem 6. Februar, um 20 Uhr in der Ufa-Fabrik in Berlin-Tempelhof zu hören.

Von Ralf Thürsam