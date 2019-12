Rabiater metallischer Radau in Berlin

In Norwegen gibt es sicher mehr von ihnen als in Brandenburg – Wölfe. Aus Oslo tönt neues Geheul. Von den Wolves Like Us. Zurück nach fünf Jahren geben sie sich auf ihrer aktuellen Platte „Brittle Bones“ – erschienen auf Pelagic Records – bissig, dunkel und alternativ. Der Vierer dreht nach Hard Core und Punk weiter am Rad. Am Donnerstag, dem 12. Dezember, um 19 Uhr mit Planes Mistaken For Stars im Cassiopeia in Berlin-Friedrichshain.

Wer mehr auf den Überwältigungsfaktor aus Pyrotechnik, Videoprojektionen und mächtig aufgebrezelter Show steht, der sollte sich Nighwish nicht entgehen lassen. Die Symphonic-Metaller aus Finnland zelebrieren ihre Show mit Turmion Kätilöt als Gäste am Sonnabend, dem14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle in Berlin-Prenzlauer Berg.