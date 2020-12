Frischluft – brauchen wir. Jetzt. Eigentlich immer. Bei der sachgerechten Beatmung helfen Someday Jacob. Die Band um den musizierenden Journalisten Jörn Schlüter aus Bremen und Hamburg zeigt sich auf ihrem neuen Album erneut mit all-amerikanischen Wassern gewaschen. Die stilistischen Vorlieben sind sofort auszumachen: Traumhaftes aus Kalifornien, Countryeskes aus der Nähe der Jayhawks, die deutlicheren Reminiszenzen an die Siebziger.

Someday Jacob: Oxygen Will Flow. Haldern Pop Recordings/Rough Trade.

Geschickt im Umgang mit den alten Zeiten zeigen sich auch Fooks Nihil. Dreistimmig, harmonisch und einfach nur wunderbar. An wen erinnert diese Band, die da unvermutet aus Frankfurt am Main aufgetaucht ist? Richtig. Crosby, Stills und Nash. Neben all den flirrenden Gesang der Spätsechziger – ja auch die Birds - gibt es dennoch etliche Kanten aus Beat, Rock und Psychedelik.

Fooks Nihil: Fooks Nihil. Unique Records/The Orchard.

Die Yonder Boys kommen nicht aus den Appalachen, sondern mit ihrem Bluegrass aus Berlin. Das Trio – Debütanten wie Fooks Nihil – pickt sich flink durch zehn Stücke. Mit pluckerndem Banjo, die Fiedel hat viel Schmiss, die Soli von Mandoline gehen ins Ohr. Dass der Gesang eines Amerikaners, eines Australiers und eines Chilenen fein abgestuft und herzerwärmend daherkommt, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Yonder Boys: Acid Folk. Blue Whale Records.