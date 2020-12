Nach eigenem Bekunden ist „Selling England By The Pound“ das Genesis-Album, das ihrem Gitarristen Steve Hackett am meisten gefällt. Ein guter Grund, das üppige orchestrierte Werk des Progressive Rock von 1973 noch einmal auf seine Wirkung zu befragen. Das hat Hackett, stilistisch stets subtil und vielfarbig, im Vorjahr zur Gänze in London getan und zudem einiges von seinen Solo-Gängen „Spectral Mornings“ (1979) und „ The Edge Of The Light“ (2019) mit dazu gepackt. Eine wohlgeratene Werkschau.

Steve Hackett: Selling England By The Pound & Spectral Mornings. Live At Hammersmith. Insideout Music/ Sony Music.

Limitiert und daher eine Zeit lang nur für Fans zu haben, war der an Spannung regelrecht geladene Auftritt im Jahr 2015. Das haben Riverside nun anders gehandhabt. Die Band aus dem benachbarten Polen hält die Balance zwischen progressiven und metallischen Elementen – bis hin zur Grandezza ihrer Piano-Stücke. Besonders an dieser Veröffentlichung ist auch, dass noch Gitarrist und Gründungsmitglied Piotr Grudzinski zu hören ist. Er verstarb im Jahr darauf.

Riverside: Lost’n’Found - Live In Tilburg. Insideout Music/ Sony Music.