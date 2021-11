Potsdam

Einen Vorboten hatte Meskerem Mees schon 2020 in die Welt gesandt – ihren Song „Joe“. Die Reaktionen überschlugen sich. Da kam diese junge Frau mit diesem schlichten, doch hinreißenden Lied um die Ecke. Sie braucht nur singen und ihre akustische Gitarre zupfen. Die Herzen liegen ihr zu Füßen. Denn so viel Anmut und Natürlichkeit begegnet einem selten. Die Songwriterin aus Belgien hat mit ihren Geschichten offenbar einen Nerv getroffen. Und bleibt sich in den folgenden Stücken treu. Reduziert im Sound, doch damit essenziell. Höchstens mal ein Cello darf mittun oder es gibt vorsichtige Piano-Akkorde, Möwen oder Wellenschlag, Manchmal lärmen Kinder im Hintergrund. Nimmt ein Stück doch einmal etwas mehr Fahrt auf, klatschen Hände einfach den Rhythmus.

Auf der Suche nach Alternativen Gute Neuigkeiten? Immer her damit! Zur frohen Botschaft gehört unbedingt, dass Les Yeux D’la Tete neue Aufnahmen parat haben: Die fünf brachten für „Bonne Nouvelle“ (Fais & Ris/Broken Silence) ihre ungezwungene Melange aus Sinti-Swing, Rock, Chanson und Beats vom Balkan und einigem mehr auf Hochglanz. Es darf getanzt werden! In Köln gibt es eine orchestrale Maßschneiderei, die Andrea Motis jüngst aufgesucht hat. Denn von der WDR Big Band hat sich die sanfte Sängerin und temperamentvolle Trompeterin für das gemeinsame Album „Colors & Shadows“ (Jazzline/Broken Silence) allerfeinsten Zwirn anmessen lassen. Vielmehr Samt und Seide. Solcherart neu gewandet, streift die 26-Jährige leichtfüßig wie elegant durch Latin-Sounds, erweist dabei dem Bossa Nova die nötige Referenz und dem Jazz im größeren Format sowieso. Grüße aus Kuba: Das Orquesta Arkokan „16 Rayos“ (Daptone Records) spielt wie entfesselt auf. Die Congas legen einen wirbelnden Rhythmus für die Füße der Tänzer hin, Trompeter und andere Blechbläser sind beim Mambo nicht weniger stürmisch. Streicher sind erstmals einbezogen. Und das Schönste an dieser Scheibe: Hier finden namhafte Künstler zueinander, die in den USA und auf der Karibik-Insel leben. Ungeachtet politischer Schwierigkeiten.

Nach „Joe“ schickt Meskerem, die 22 Jahre alte, sensible Sängerin mit familiären Wurzel in Äthiopien, „Julius“ (Mayway Records/Sony) in die Welt. Ein anbetungswürdiges Debüt.

Star auf der Ukulele: Jake Shimabukuro. Quelle: Promo

Der kann alles. Auf der Ukulele, die manche immer noch für eine beim Waschen eingelaufene Gitarre halten. Jake Shimabukuro brilliert mit „While My Guitar Gently Weeps“ von den Beatles auf den vier Saiten, die ihm die Welt bedeuten. Nicht minder überzeugend legt er sich die Klassik zurecht wie das „Capriccio Nr. 24“ vom Violinen-Virtuosen Niccolo Paganini. Jetzt hat der Mann aus Hawaii seine Platte „Jake & Friends“ (Music Theories Recording/Mascot/Rough Trade).

Noch mehr Rock Ein Erstling, ein Meilenstein, eine Pioniertat: Gitarrist Oystein G. Brun scharte für Borknagar „Borknagar – 25th Anniversary Issue“ (Century Media/Sony) weitere gewiefte Gesellen von Bands wie Enslaved, Immortal, Gorgoroth, Ulver und Arcturus um sich. Zwar zogen sie noch auf dem finsteren Pfad des Black Metal dahin. Doch neben dem Wüten und Beben wurde es ein Weg ins Offene, der das Genre immer wieder in atmosphärische Elemente und hoch melodische Folk-Passagen auflöst. Remastert wurden die zehn Stücke des Originals von 1996. Dann öffnet Brun noch die schwere eisenbeschlagene Schatzkiste: Sie erfreut mit „Ved Steingard“, dem ersten überhaupt aufgenommenen Stück, mit alternativen Mixen, einer Live-Session in den legendären Grieghallen-Studios und Probenmitschnitten. Vier Namen, die man sich merken muss: Moriah Formica, Brooke Colucci, Bella Perron und Ashley Suppa sind Plush. Auf ihrem Debüt „Plush“ (Pavement) geben die Ladies uns den Glauben zurück, dass kompromissloser Hard Rock seinen festen Platz im 21. Jahrhundert hat. In den USA tourt das Quartett bald mit Slash oder Halestorm. Bang! Nur weil es heftig herbstelt, muss man Nicolas Michaux und „Les Chutes“ (Capitane Records) nicht gleich hastig als Melancholiker aufführen. Doch: Der Songwriter aus Brüssel hat hier sehr stimmige, warme und nachdenkliche Songs versammelt. Mit Sixties-Flair, etwas Soul, fein instrumentiert und mit sanftem Schlenker zum Chanson. Unveröffentlichtes und alternative Versionen seines letztes Albums „Amour Colère“. Das Leben nach Sodom ist keine schlechtes: Nachdem Bernd „Bernemann“ Kost (Gitarre) und Markus „Makka“ Freiwald (Drums) geschasst wurden, hoben sie mit weiteren Musikern eben Bonded aus der Taufe – und ihr totales Trash Bombardement geht nun auf „Into Blackness“ (Century Media/Sony) in die zweite Runde. Ohne Gnade.

Shimabukuro gibt zu, Lampenfieber vor den Aufnahmen gehabt zu haben. Wie bei „Stardust“. Gesungen von Country-Legende Willie Nelson und sanft umgarnt von der Ukulele. Nicht zu vergessen das umwerfende Duell, dass sich der fingerflinke Jake mit dem Gitarristen Warren Hayes beim Blues-Rocker „On The Road To Freedom“ liefert. Auch mit Könnern wie Billy Strings und Sonny Landreth lässt er die Saiten rauchen. Überhaupt: Was für ein Genres übergreifendes Großaufgebot an Stars und jüngeren Künstlern, darunter Betty Midler, Jon Anderson oder Moon Taxi. Man muss sich mitunter die Augen reiben, ob das alles wirklich passiert ist.

Blues ist eine Herzenssache für Gov’t Mule. Quelle: Jay Sanone

Nicht, dass man von so einem außerordentlichen Gitarristen wie es Warren Haynes ist, der zu den Allman Brothers und The Dead gehörte, jemals genug bekommen kann – siehe oben. Zwar ist der 61-Jährige vielbeschäftigt, aber er verzettelt sich trotz seiner Solo-Gänge und Projekte nicht. Dafür sorgen schon die Mitglieder von Gov’t Mule – als vortreffliche Begleiter. Und vielseitig bleibt die Band obendrein. Harter Rock und der aus den Südstaaten, gerne mit Jam-Qualitäten, dann mal Stücke im Dub-Reggae-Format oder ausschweifend wie ein Trip unter bestimmten Rauchwaren. Nun kommt „Heavy Load Blues“ (Fantasy Records/Concord/Universal). Und sofort ist klar, wohin die Reise geht. Blues vor dem Sonnenaufgang? Klar! Ein Loch in der Seele, das nie geflickt werden kann? Bitte schön! Blues als Geschichte darüber, an welcher Last jedermann schwer zu tragen hat. Haynes, der bisweilen schwermütige, aber glänzende Sänger und bedeutende Instrumentalist aus North Carolina, hat mit Originalen und Cover-Versionen ganze Arbeit geleistet. Geschmackvoll in der Ausstattung, beseelt im Vortrag, kongenial im Zusammenspiel.

Exzellenter Songwriter von Einfluss: Neal Casal. Quelle: Promo

Erinnerung: Die Songs von Neal Casal

Allein die Zahl derjenigen, mit denen der exzellente Gitarrist, Solo-Künstler und Fotograf Neal Casal die Bühne teilte oder das Studio, ist Legende. Daher seien an dieser Stelle stellvertretend nur The Cardinals, die Band von Ryan Adam genannt. Oder die Brotherhood, die Chris Robinson, der Sänger der Black Crowes, formierte. Oder Lucinda Williams. Der Songwriter (1968-2019) gründete zudem Haze Malaze, die Hard Working Americans und tourte mit Ken Roby. Doch genug davon: Auf „Highway Butterfly: The Songs of Neal Casal“ (Neal Casal Music Foundation & Royal Potato Family/Bertus) würdigen viele Mitstreiter und Verehrer den außergewöhnlichen Mann, dem der Rock’n’Roll so viel verdankt. Vor allem jener, der so viel mit Amerikas Roots Music zu tun hat. Verteilt auf drei CD oder fünf Platten kann man sich noch einmal in Erinnerung rufen, welche künstlerische Potenzial in dem Sänger und Instrumentalisten steckte, der sich vor zwei Jahren das Leben nahm und das er samt allen Irrungen und Wirrungen in seinen Lieder beschrieben hatte. 41 Stücke ganz unterschiedlicher, dabei nuancierter Annäherung an Casals Vermächtnis sind vertreten. Es singen und spielen Shooter Jennings, Warren Haynes, J Mascis, Susan Tedeschi oder Steve Earle – auch sie nur stellvertretend genannt. Die Einnahmen dieser Song-Kollektion gehen übrigens an die Neal Casal Music Foundation. Die Stiftung unterstützt Schüler in New Jersey und New York mit Instrumenten und Unterrichtstunden. Weitere Erlöse gehen an Organisationen, die sich um die psychische Gesundheit von Musikern kümmern.

Von Ralf Thürsam