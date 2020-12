Klar, wir lieben es, Päckchen auszuwickeln. Besonders aber dieses: Denn Lee Fields greift in tief hinein in die Schatztruhe seiner Plattenfirma. Fields, bald 70, ist einer der Überlebenden aus der älteren Generation der Soul-Crooner. Vom Leben gezeichnet und von James Brown inspiriert, holt der begnadete Sänger nun exzellent gebaute Songs hervor, die es nicht auf seine Platten schafften. Bislang, Sogar die Country lässt der Mann, der wie Michelle David aus North Carolina kommt, zu. Eine große Liebe. Wie man hört, sollen Aufnahmen von Label-Kollegen folgen. Nur her damit!

Lee Fields & The Expressions: Big Crown Vaults Vol. 1. Big Crown Records.

Was für ein Wurf! Ein letztes Mal dürfen wir der grandiosen Sharon Jones – sie wurde nur 60 Jahre alt – dabei folgen, wenn sie wie ihre allzeit vorzüglichen Begleiter daran geht, den Soul in allen Facetten auszuleuchten. Lasziv, robust-kraftvoll und funky. Jones lässt die Lieder anderer in neuem Licht strahlen. Von Dusty Springfield und Stevie Wonder bis Janet Jackson oder Prince. Da passt es, dass verstreutes Material endlich zusammengefasst vorliegt. Wie heißt es eingangs? Signed, sealed and delivered, I’m yours“. Alles unter Dach und Fach.

Sharon Jones & The Dap Kings: Just Dropped In (To See What Condition My Rendition Was In). Daptone Records.