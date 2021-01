Potsdam

Nach dem doch recht verhaltenen Start nimmt das Musikjahr 2021 bereits in dieser Woche mächtig Fahrt auf. Der vormalige Straßenmusiker und Ed-Sheeran-Kumpel Passenger – mit bürgerlichem Namen Mike Rosenberg –, hat auf „Songs For The Drunk And Broken Hearted“ (Cooking Vinyl/ Sony) mit sensiblen Songs zwischen Folk und Pop für ersten Glanz gesorgt.

Wir haben ihn schon vermisst: Passenger. Quelle: Harry Pill

Anzeige

Währenddessen haben sich Country-Rocker Steve Earle (66) und seine Dukes mit einem Cover-Album zurückgemeldet – allerdings aus einem traurigen Anlass: Sein Sohn Justin Townes verstarb im August. Der Vater erinnert sich „J.T.“ (New West/Pias/Rough Trade).

Steve Earle (h.) und „J.T.“ Quelle: Promo

Am 4. Januar wäre Justin, der mit seinen Platten als eine der jüngeren Stimmen in Nashville aufhören ließ, 39 Jahre alt geworden. Ein Verlust. Seinem „kleinen Cowboy“ sendet der Vater einen letzten musikalischen Gruß.

Nun aber mischen The Dead Daisies den Laden auf. Von geballter Routine könnte man sprechen. Zumal Doug Aldrich, David Lowy und Deen Castronovo ihren Lorbeer in Bands wie Whitesnake, Journey, Mink und Deep Purple erworben haben. Doch das trifft es nicht.

Vielmehr brennen die Männer um Neuzugang, Bass-Mann und Sänger Glenn Hughes auf ihrer aktuellen Scheibe „Holy Ground“ ( The Dead Daisies Pty Ltd./SPV) ein hochexplosives Feuerwerk ab, wie es sich Anhänger des Classic Rock punktgenau und krachender kaum wünschen dürften. Tote Gänseblümchen? Von wegen! Elf Songs voll auf die Zwölf.

Spielt, was Saiten hat: Steve Hackett. Quelle: Promo

Dann haben wir noch Steve Hackett. Den Musiker braucht man eigentlich nicht mehr vorstellen. Zuletzt hatte Hackett zuletzt auf seinem Live-Album „Selling England By The Pound & Spectral Mornings“ seine Arbeit mit Genesis und dem eigenen Werk im legendären Londoner Hammersmith durchmessen.

Hackett gilt als einer der namhaften Architekten des Progressive Rock. Der Gitarrist meldet sich nun mit einer weiteren Solo-Scheibe zurück. „Under A Mediterranean Sky“ (Inside Out/ Sony). Wer reist, der kann ermessen, welchen bezaubernden Einfluss das Mittelmeer auch auf den persönlichen mentalen Zustand haben kann. Ein mythischer Raum, Gleich, ob man an der Adria, in Andalusien oder Nordafrika weilt. Der bald 71-Jährige gibt sich der Erkundung von Klangfarben hin, für die er die akustische sechssaitige Gitarre genauso benutzt wie das große Orchester für seine jüngsten Kompositionen. Neben Klassik – Hackett hat vor Jahren sogar eine Annäherung an Erik Satie gewagt – greift der Musiker nach Einflüssen wie Flamenco oder Orientalischem. Ein Genuss, für den es sich empfiehlt, einen Abend bereitzuhalten.

Auf der Suche nach Alternativen? Schweden I: Weiterhören kann man mit The Flower Kings. Roine Stolt, Gitarrist und Kopf der Progressive Rocker aus dem Norden, hatte einst für Hackett den Bass bedient. Auf dem Doppel-Album begibt sich die Band zu den „ Islands“ (Inside Out/ Sony). Eine höchst komplexe, hymnische und großartige Reise, die einige Entdeckungen verheißt. Der berühmte Grafiker Roger Dean (Yes, Uriah Heep) gestaltete das Cover. Stimmt also alles – in Bild und Ton. Schweden II: Noch ein Abstecher nach Malmö. CB3 (Charlottas Burning Trio) begeben sich auf ihrer „Aeon Live Session“ (The Sign Records) einen halbstündigen kosmischen Trip, düsen bei frühen und verrückten Pink Floyd vorbei und treten das Fuzz-Pedal immer mal mutig durch. Härter geht es mit Here Lies Man. Auf „Ritual Divination“ (Riding Easy) bekommen die hart rockenden Jungs aus Los Angeles ein besonderes Kunststück hin. Auf der einen Seite lassen sie ihre Nähe zu Black Sabbath aufscheinen – auf der anderen bekommt ihr Sound das Tänzelnde von Afro-Beats. Was soll man sagen? Eine Kombination, die aufgeht. Unbarmherziger geht auch: Dafür sind FireForce aus Belgien da. Das Quartett sendet seinen Schlachtruf auf „Rage Of War“ (ROAR/Soulfood) in die Welt hinaus. Power Metal der guten, aber ja alten Machart. Stampfer der soliden Sorte.

Und im Pop? Da haben wir Moon Taxi aus der Country-Metropole Nashville: Die fünf Jungs fluten die trüben Wintertage auf „Silver Dream“ ( BMG) mit – ja geradezu – einem Übermaß an sonnigen Songs. Dieser Stimmungsaufheller aus Zappel-Rhythmen, die zum HipHop hinüber schielen, eigentümlichen Keyboard-Klängen, ulkigen Ukulele-Hymnen und eben fröhlichen Melodien kommt damit gerade zur rechten Zeit. Ansteckend.

Von Ralf Thürsam